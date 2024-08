París 2024 | Prisca Awiti exhibe a su novio de la peor forma por culpa del América (VIDEO)

Prisca Awiti se ha convertido en una referente del judo mexicano tras conquistar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. Su gran actuación la posicionó en el podio olímpico y la hizo acreedora de la admiración de todos los mexicanos, incluso recibió un emotivo mensaje del Club América.

A través de sus redes sociales, el equipo azulcrema felicitó a Awiti por su increíble logro, un gesto que causó una gran impresión en la judoca y sus allegados, tanto así, que en una entrevista con Sports Center de ESPN, Prisca reveló que su apoyo las Águilas se debe en gran parte a su novio, Oscar Rojas, quien también es judoca.

“Sí, mi novio me ha hecho que siga al América. Que me tuiteara el América fue más logro para él que la medalla, me dijo ‘no lo puedo creer’”, comentó la medallista con una sonrisa.

Su pareja también ha sido parte de su preparación deportiva para los Juegos Olímpicos. Durante el torneo, el compromiso de Oscar con el éxito de Prisca fue evidente, e incluso llegó a las lágrimas cuando habló sobre el triunfo de la subcampeona azteca en las semifinales.

Este triunfo es parte del esfuerzo y la dedicación de Prisca Awiti en el judo y dejó ver el apoyo incondicional que recibe de su entorno cercano, incluido el de su pareja y fanático del América, quien junto a su familia, ha estado a su lado en este camino rumbo a su triunfo olímpico.