París 2024: Thomas Ceccon, campeón olímpico en natación, duerme en la calle; ¿lo echaron de la Villa Olímpica?

Thomas Ceccon, el nadador italiano y campeón olímpico en los Juegos Olímpico París 2024, fue captado durmiendo en la calle, fuera de la Villa Olímpica, por lo que generó diversas dudas sobre si habría sido expulsado del recinto para los atletas.

Ceccon fue fotografiado en durmiendo en un parque. El atleta de Italia colocó una toalla en el pasto, se quitó los tenis y durmió fuera de la Villa Olímpica, esto debido a que las condiciones en las que se hospedan los deportistas no son las mejores, o eso comentó el nadador.

"No hay aire acondicionado en la villa, hace calor, la comida es mala. Muchos atletas se mueven por esta razón: no es una excusa, es la realidad que quizás no todos conocen. Estoy decepcionado de no haber llegado a la Final, pero estaba muy cansado. Es difícil dormir tanto de noche como de tarde. Normalmente, cuando estoy en casa, siempre duermo por la tarde: aquí me cuesta mucho entre el calor y el ruido", dijo el italiano.

😴 Campeón olímpico pero también dormilón.



🇮🇹 El nadador italiano, Thomas Ceccon, oro en los 100 metros espalda, pillado infraganti mientras se duerme una siestecita.#Paris2024 #OlympicGames pic.twitter.com/Y8sACCV552 — REVOLUTERS (@Revoluterss) August 5, 2024

Thomas Ceccon y las quejas sobre la Villa Olímpica

Las criticas de Thomas Ceccon sobre las condiciones de la Villa Olímpica se hicieron después que no clasificara a la final de los 200 metros espalda de la natación de los Juegos Olímpicos París 2024 y aunque dice que no es excusa, señala a las incomodidades dentro de las instalaciones como causantes de un mal desempeño.

El remero de Arabia Saudita Husein Alireza, fue quien compartió en redes sociales la foto del nadador dormido en el parque, pues entre el ruido de la capital francesa y el calor es imposible que pueda tomar una siesta por la tarde.

Thomas Ceccon no es el primer atleta que se queja de la Villa Olímpica de París 2024, pues estrellas como Coco Gauff, Assia Touati, Andy Anson, Tom Daley, Matilda Kearns y hasta Simone Biles han realizado comentarios sobre la estancia.

¿Quién es Thomas Ceccon, el nadador italiano de París 2024?

Nacido en 2001, Thomas Ceccon es poseedor del récord italiano de los 50 metros espalda, de los 50 metros mariposa en piscina larga, de la marca mundial en 100 metros espalda y de los relevos 4x100 libres en alberca corta.

Aunque Ceccon se dio a conocer la mundo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, no fue hasta los Olímpicos de París 2024 en donde de verdad la gente lo volteó a ver, pues el instante en donde tuvo los reflectores sobre él fue en la premiación de los 100 m dorso, en donde se colgó el oro.

Thomas Ceccon le dio a Italia una presea áurea en París viniendo de atrás para ganar los 100 metros espalda. El chino Xu Jiayu lideró en la vuelta, apenas por delante Murphy, el campeón olímpico en 2016 y con Ceccon tercero, pero el italiano fue un rayo en la vuelta.

aar