París 2024 | La nadadora Luana Alonso rompe el reglamento y es despedida de la Villa Olímpica

El Comité Olímpico de Paraguay solicitó oficialmente a la nadadora Luana Alonso, de 20 años, que abandone la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta medida, según se detalla en un comunicado de la delegación paraguaya, se debe a una infracción de las normas establecidas por la organización olímpica.

El conflicto surgió después de que la especialista de estilo mariposa, finalizara su participación en la competencia hace varios días, y en lugar de regresar directamente a su país, la atleta decidió quedarse en París para disfrutar de unas vacaciones.

Posteriormente, la paraguaya regresó a la Villa Olímpica, situación que está expresamente prohibida por el reglamento de los Juegos Olímpicos, por lo que Larissa Schaerer, jefa de misión de la delegación paraguaya en la justa veraniega, notificó a la atleta sobre esta decisión.

En el comunicado explica que la presencia de Luana Alonso en la Villa Olímpica, tras haber completado su participación en la competencia, está generando un “ambiente inadecuado” para el resto del equipo.

"Su presencia está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay. Le agradecemos que proceda conforme a lo que se le indica, ya que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la Villa de Atletas.", dice el comunicado.

El Comité Olímpico de Paraguay indicó que la petición de exclusión busca mantener el orden y evitar distracciones innecesarias entre los atletas paraguayos.

El Comité Olímpico de Paraguay solicitó a la nadadora Luana Alonso que se retirara de la Villa Olímpica Foto: Captura de pantalla

Presidente del COP explica las razones del comunicado

En una entrevista con ABC Cardinal, Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo explicó los motivos detrás de la decisión de solicitar que la nadadora Luana Alonso abandone la Villa Olímpica y mencionó la importancia del cumplimiento de las normas.

"Nosotros le pedimos, la jefa de misión, Larissa, tratara de conversar con ella pidiendo que por favor que se retire porque ella no era parte de la delegación y ese es un lugar donde uno no puede estar cuando no es parte de una delegación. Y lo hizo", comentó el cabecilla sudamericano.

Que esto sirva de ejemplo que somos un equipo profesional que busca competir y no pasear Camilo Pérez / Presidente del Comité Olímpico Paraguayo

Aclaró que la decisión de solicitar la salida de la atleta fue por la necesidad de mantener el orden y el respeto a las normas establecidas, además de que el comportamiento de la nadadora no se alineaba con los estándares esperados para los atletas que aún están en competencia.

"Ella debía retirarse porque no es correcto el comportamiento con relación a las demás atletas, que tienen una disciplina y son realmente muy profesionales", subrayó el comisionado.

mmt