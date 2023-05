Grandes Ligas: Pelotero de los Bravos de Atlanta da batazo a catcher de los Dodgers y se enfrascaron en una fuerte discusión

El catcher de Los Angeles Dodgers, Will Smith, recibió un peligroso golpe en la cabeza al momento de que Marcell Ozuna de los Atlanta Braves tuviera su turno al bat. El dominicano realizó un swing que impactó con el casco del receptor; la bola fue un elevado al jardín izquierdo que terminó en ponche para el de los Bravos.

El estadounidense que es recordado por negarle el saludo a Randy Arozarena, no tardó en reclamarle al de Santo Domingo; mientras que Ozuna se disculpaba y trataba de explicarle la situación, pues en su justificación, no lo hizo a propósito.

Smith se quejó ante los medios, pues dice que no es la primera vez que esto sucede y aunque su intención no sea lastimar a su rival, debe de medir la forma en la que se balancea.

"Estoy molesto. Me golpeó muy fuerte en la cabeza con su bat. No es la primera vez que me lo hace. Se lo ha hecho a otros cátchers alrededor de la Liga", dijo Smith en palabras citadas por FOX. "Sentí que llegó a un punto en el que tenía que decir algo. Las cosas se calentaron un poco, es algo que no está haciendo a propósito, pero lo ha hecho lo suficiente como para arreglarlo", dijo el segunda posición de Dodgers.

Will Smith responded to today's events after Marcell Ozuna made contact with him on a backswing.



Smith expressed concern with being hit, recently recovering from a concussion.



Manager de los Yankees el más expulsado de la MLB





Aaron Boone, manager de los New York Yankees, ha sufrido dos expulsiones en lo que va de la temporada de 2023 por distintos tipos de reclamos. En una entrevista con Talkin ´ Yanks los conductores le preguntaron si tenía algún problema de ira o disfrutaba tener días libres.

"No, no quiero hacer eso. No me gusta que me multen. Normalmente mi familia no dice mucho sobre mis expulsiones, sólo no hablamos mucho sobre ello, pero mi hija me escribió que le gustó cuando lancé el chicle y tuve que decirle que hiciera como yo digo, no como yo hago”, respondió el técnico.

El dirigente acumularía una expulsión cada 26.1 entradas, lo que lo llevaría a un tope de 10 expulsiones en su carrera.

