UFC: ¡UNA MILLONADA! Conor McGregor y su impresionante colección de Rolls-Royce

Conor McGregor impactó como ningún otro peleador, hasta el momento, la UFC, ya que el irlandés se convirtió en una estrella mundial que sobrepasó los límites de las artes marciales mixtas, consiguiendo grandes bolsas de dinero por sus peleas y fuertes ganancias en negocios fuera de la jaula.

McGregor fue campeón de peso pluma y en peso ligero, uno de los pocos en ser doble campeón simultáneo. Su popularidad era tal que el presidente de UFC, Dana White, no tuvo más remedio que dejarlo pelear en boxeo ante Floyd Mayweather, Jr.

Conor McGregor es dueño de varios carros de alta gama. Foto: Instagram de Conor McGregor

El peleador y empresario ha sabido capitalizar una gran cantidad de dinero, con lo que se pudo comprar un Rolls-Royce Ghost personalizado, el cual tiene un precio valuado entre 315 y los 450 mil dólares (aproximadamente 9 millones de pesos), dependiendo de los objetos que se le coloquen.

Otro de los carros que presume el luchador es el BMW i8 híbrido, que cuesta 160 mil 200 euros, al rededor de 3 millones de pesos mexicanos. Además tiene un carro un poco más familiar, una Cadillac Escalade, camioneta de gran tamaño que vale 125 mil 300 euros (más de millones de pesos).

El Lamborghini Aventador Roadster es otro de los juguetes de Conor. El carro de la famosa marca italiana ronda los 407 mil 250 euros, además de un motor V12 de aspiración natural de 6.5 litros, que ofrece una gran potencia y velocidad.

McGregor también puede presumir un McLaren 12C, carro con precio de 238 mil 062 euros (4 millones de pesos mexicanos), que tal vez sea su vehículo más famoso, ya que en él fue detenido por la policía en Irlanda. El auto llamó la atención por sus 592 caballos de fuerza.

Conor McGregor quiere pelear con Canelo Álvarez

La reciente victoria de Saúl 'Canelo' Álvarez sobre el británico John Ryder no dejó satisfechos a muchos de los detractores del tapatío, uno de ellos Conor McGregor, quien arremetió contra el mexicano.

El multicampeón de la UFC se le fue con todo al pugilista jalisciense, al que retó a un duelo arriba del ring, donde aseguró que lo derrotaría sin problemas.

"Soy zurdo, John Ryder es zurdo; Billy Joe Saunders es zurdo. He visto métodos, he visto cosas que hago, y sé que está a l baja. Sería fácil, pelearía con Canelo sin ningún pu... problema", aseveró McGregor en un video compartido por el medio Seconds Out Boxing.

Después de su triunfo sobre John Ryder en el Estadio AKRON, el 'Canelo' Álvarez comentó que su próximo objetivo es tener la revancha contra el ruso Dmitry Bivol, ante quien sucumbió en mayo del año pasado.

En cuanto a Conor McGregor, no sería la primera vez que se subiría al ring a disputar una pelea de box, pues en el 2017 enfrentó al estadounidense Floyd Mayweather, quien lo venció por nocaut técnico.

