Pittsburgh Steelers vs Buffalo Bills | ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de comodines de la NFL?

La acción de la Ronda de Comodines de la NFL sigue ese lunes con dos partidos, uno de ellos tiene la visita de los Steelers (10-7) a Buffalo (11-6), compromiso en el que se esperan bajas temperaturas y una ligera ventaja de los Bills sobre Pittsburgh.

Pittsburgh aquejará la ausencia de T.J. Watt, candidato al Jugador Defensivo del Año, y el mejor elemento que tienen los Steelers. Sin duda será una baja sensible, pues sin el defensor el equipo seis veces ganador del Super Bowl tiene récord negativo.

Debido a una lesión en la rodilla T.J. Watt no verá acción en el duelo y los Steelers tienen marca de 1 juego ganado por 10 compromisos perdidos cuando no alinea su defensa estrella.

Jugadores de los Steelers celebran una jugada ante Bills en la NFL Foto: AP

Del otro lado, los locales Bills confían plenamente en su mariscal de campo Josh Allen para avanzar en la postemporada, ya que tiene al menos tres touchdowns en tres de sus últimos cuatro inicios de playoffs, lo que positivo para Buffalo.

¿Dónde ver el Pittsburgh Steelers vs Buffalo Bills?

El juego Pittsburgh Steelers vs Buffalo Bills, de la Ronda de Comodines de la NFL, inicia este lunes a las 15:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 5, ESPN y Star Plus.

Bills piden ayuda a sus aficionados para jugar ante Steelers

Logan Eschrich llegó a Buffalo para ser testigo de la tormenta de nieve, y se quedó para palear el domingo.

Tan pronto el profesional cazador de tormentas vio que los Bills de Buffalo invitaron a los fanáticos a ayudar a remover la nieve saturada en el terreno de juego del Estadio Highmark para su retrasado juego de postemporada ante los Steelers de Pittsburgh, ahora programado para el lunes, Eschrich no pudo resistirse.

Sollozando y temblando de frío, Eschrich detalló la aparentemente imposible faena que él y un estimado de 85 personas con palas afrontan mientras son compensados con 20 dólares la hora. Vientos que golpeaban a 30 mph, y nieve que caía en promedio de 2 pulgadas (5 centímetros) por hora en el que debió ser el juego programado para las 13:00 horas local, que fue aplazado para hoy.

El Highmark Stadium recibirá hasta el lunes 15 de enero el juego de comodines de la NFL entre los Buffalo Bills y los Pittsburgh Steelers. Foto: AP

“Hubiera sido imposible jugar. A duras penas se podía ver la siguiente fila debajo de nosotros. Y desafortunadamente continúa así”, describió Eschrich a The Associated Press vía telefónica al medio día. “Hemos progresado excavando, pero no mucho”.

También indicó que los asientos estaban sepultados bajo la nieve y añadió que era muy peligroso viajar las apenas dos cuadras hasta el estadio desde donde acampó.

“Me alegra que entrara en efecto la prohibición de viajar”, dijo Eschrich, quien trabaja para Live Storms Media, y que realizó un viaje de 16 horas desde el norte de Alabama, donde tenía planeado obtener videos de tornados. “Nadie debería estar allá afuera”.

La región de Buffalo, que incluye la casa de los Bills en Orchard Park, estaba prácticamente paralizada con una prohibición de viajar establecida en el sitio debido a una peligrosa tormenta con efecto lacustre que inició el sábado previsto a continuar en la noche del domingo.

aar