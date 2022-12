En Portugal saben la importancia de Cristiano Ronaldo

El único duelo de los cuartos de final en el que no participa un campeón mundial es el más enigmático de todos.

Marruecos se asoma por primera vez en su historia, la única selección árabe que lo consigue, y lo hace ni más ni más justo en el primer Mundial que se disputa en Medio Oriente. Rompe la hegemonía de Europa y los dos gigantes sudamericanos, Brasil y Argentina, va contra la Portugal

de Cristiano.

Los lusos revolucionaron el mundial con la victoria 6-1 sobre Suiza en los octavos, partido en el que su técnico de 68 años tomó una decisión drástica: sentar a Cristiano, un futbolista cuya aureola era intocable se ha evaporado en los

últimos meses.

En la víspera del choque contra Marruecos, Santos tuvo que salir al paso de versiones en la prensa de Portugal de que el hombre con más goles anotados en cuanto a selecciones había amenazado con irse de Qatar, tras quedar fuera.

Santos reconoció que el astro de 37 años “no estaba feliz” por perder la condición de titular cuando hablaron en privado tras el almuerzo, horas antes del choque contra los suizos.

“Si el jugador es el capitán de Portugal y empieza en el banquillo, pues es normal que no esté feliz”, contó Santos. “Cuando le dije que no iba a jugar de titular, me preguntó si era buena idea. Pero te puedo asegurar que nunca quiso dejar la

concentración”.

Por otra parte, el técnico de Marruecos, Walid Regragui, ha guiado a su selección a los cuartos de final, la primera vez que una nación árabe llega tan lejos en el torneo.

Regragui no está tan seguro, y se mostró escéptico cuando se le preguntó si él está ayudando a cambiar las percepciones sobre los técnicos de la región.

“Esta pregunta probablemente sea mejor que se la hagan a los clubes europeos: ¿Por qué no contratan técnicos árabes?” indicó en la víspera del partido. “Tal vez sea una cuestión cultural o mentalidad”.

“Actualmente creo que es imposible que el Manchester City o el Barcelona firmen a un entrenador árabe”, dijo.