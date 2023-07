Puebla vs Santos: Hora y en qué canal ver EN VIVO la Jornada 2 del Apertura 2023 de la Liga MX

Este viernes inicia la Jornada 2 del Apertura 2023 con el partido de Puebla vs Santos en el Estadio Cuauhtémoc, donde los de la Franja han salido victoriosos más veces en los duelos que han tenido entre las dos escuadras.

Los Camoteros vienen de empatar por la mínima con el vigente campeón del futbol mexicano, los Tigres de la UANL, y los Laguneros llegan tras caer contra Querétaro en la Jornada 1; por lo que ambos equipos buscarán su primera victoria en el certamen.

Ambos conjuntos se han enfrentado en 55 ocasiones y han generado 22 empates en el tiempo en el que se han visto las caras. Su último choque quedó 3-2 a favor de los de Torreón.

Hora y canal EN VIVO para ver Puebla vs Santos

El partido entre el Club Puebla y Santos Laguna se llevará a cabo este viernes 7 de julio a las 19:00hrs (Centro de México) en el Estadio Cuauhtémoc y será transmitido por Azteca 7, FOX Sports y la plataforma de ViX+

¡Hoy solo existo para el Puebla de mis amores!😍 ¡El 🔵⚪️ es mi motivación del día!👊🏻



HOY JUEGA NUESTRO EQUIPO, HOY VOLVEMOS AL 🏟️CUAUHTÉMOC, HOY JUGAMOS TODOS, CABRONES⚽️



RT porque #LaFranjaNosUne🎽 y tu apoyo siempre será incondicional🫡 pic.twitter.com/jJjwGuZRBE — Club Puebla🎽 (te lo juro we, soy el real) (@ClubPueblaMX) July 7, 2023

Posibles alineaciones de Puebla y Santos

Puebla: Jesús Rodríguez, Brayan Angulo, Gastón Silva, Diego de Buen, Gustavo Ferrareis, Alberto Herrera, Federico Mancuello, Pablo González, Kevin Velasco, Martín Barragán y Ángel Robles.

Santos: Gibran Lajud, Omar Campos, Matheus Dória, Félix Torres, Raúl López, Alan Cervantes, Aldo López, Juan Brunetta, Emerson Rodríguez, Diego Medina y Harold Preciado.

Santos Laguna desaprovecha sus refuerzos de lujo





A pesar de que Pablo Repetto metió a sus pupilos a la liguilla del futbol mexicano, el empezar el torneo con una derrota le aumenta presión al estratega de Santos Laguna.

Los Guerreros tienen como parte de sus refuerzos al mediocampista Pedro Aquino, pero su dirigente decidió ocuparlo de cambio en la Jornada 1 donde perdieron por dos tantos el partido. A tal decisión, Repetto explicó que Aquino no está al 100 por ciento fisicamente y no quiso arriesgarlo a una lesión.

“Él no está en condiciones. Él terminó el torneo con América, llegó a presentarse, pero no oficialmente, sino con el grupo y después tuvo que viajar a la Selección y ahí jugó unos minutos y después no tuvo grandes entrenamientos porque no hizo la pretemporada”, fueron las palabras del cabecilla de los Laguneros.

mmt