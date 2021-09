PUMAS: Andrés Lillini, DT auriazul, confiesa que una de sus figuras no se quiere vacunar

El timonel de los Pumas, Andrés Lillini, reconoció en conferencia de prensa que su capitán y figura en el terreno de juego Alfredo Talavera no se quiere vacunar contra el COVID-19, pero ya habló con él.

"Estuve hablando con él y me dijo que se va a vacunar, pero si es un tema personal que más que todo uno se preocupa por la salud. Después no he tenido tampoco grandes charlas, pero sí me dijo que lo va hacer en estos días ", el estratega reconoció que tuvo que convencer al futbolista.

Los Pumas chocan en la semifinal de la Leagues Cup ante su similar de León, el partido es a un sólo partido y si desea que la afición olvide el mal rato que viven los auriazules en la Liga MX, tendrá que ganar el campeonato internacional.

"Es un torneo que queremos ganar. Por eso todos jugamos con los equipos titulares y mañana vamos a poner lo mejor que esté a nuestra disposición. El club donde se para necesita ganar, más allá de que se encarguen de desprestigiarla (Leagues Cup), es importante para nosotros", manifestó.

Un mal torneo para Pumas en la Liga MX

Los Pumas de la UNAM siguen viviendo malos momentos en el torneo, pues se encuentran en el fondo de la tabla con 16 puntos y en el sitio 17, solamente por encima de los Bravos de Juárez.

Desde que llegó a la final en el Apertura 2020, Pumas no sabe lo que es meterse a la Liguilla y aunque el torneo mexicano tiene muchas facilidades, luce complicado que pueda meterse en el actual certamen.

