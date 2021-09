PUMAS: Estrella del equipo manda mensaje a la directiva

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México no han abierto sus puertas para el equipo varonil desde que inició la pandemia por el COVID-19.

Por ello, el canterano auriazul Érik Lira pidió a la directiva que ya dejen ingresar a los aficionados, al no existir una restricción por parte del Gobierno de la Ciudad de México.

La garra de Erik Lira peleando el balón, el centro de Vigon y el remate de Dinenno para el gol . Todo perfecto 👌

pic.twitter.com/ogxXV8cmL4 — Pumas En La Piel (@PumasELP) November 8, 2020

¿QUÉ DIJO ÉRIK LIRA, CRACK DE LOS PUMAS?

"Ya lo necesito (jugar con gente en CU). Es un sueño que todavía no he podido lograr, yo se lo he dicho a los jugadores, que el día que haya gente en CU no me regañen porque me va a dar muchos nervios hasta cantar el himno. Para mí es un sueño que espero con muchas ansias y que mi familia pueda estar en las gradas también lo espero muchísimo", dijo el mexicano.

Además, aseguró que no le molestan las críticas que han llegado tras las malas actuaciones del equipo y que le ayudan a mejorar su nivel, pues se lo toma de buena manera.

"Todos esperamos con ansias a la gente en las gradas y que CU se haga pesar, todos queremos buenos resultados. Yo creo que la mejor afición de México es la de Pumas y los espero con muchísimas ansias. Todos queremos lo mejor para el club, los entendemos perfecto (a los aficionados), no nos molesta en lo absoluto que nos lluevan un poco de críticas", sentenció.

rmp