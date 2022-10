Pumas: Estrella de los felinos se sincera tras el fracaso en la Liga MX; "responsabilidad total"

Los Pumas de la UNAM no calificaron ni al repechaje del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, fracasando rotundamente en el semestre, lo que llevó a una de las grandes figuras de los felinos a tomar "responsabilidad total" por el momento del club.

Juan Ignacio Dinenno, delantero argentino de Pumas, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en donde aseguró que "las palabras ,a veces, no logran decir lo que sentimos", pero no fue todo su mensaje.

"Fue un semestre muy malo, de eso no hay duda. Excusas no encontré, porque no las busque tampoco. Responsabilidad total. No estuve, estuvimos a la altura", señaló el nacido en Santa Fe, Argentina, sobre el desempeño del equipo en el semestre.

Pumas no demostró su nivel en el Apertura 2022

Antes de iniciar el Torneo Apertura 2022 los Pumas eran uno de los equipos que más expectativas tenían, debido a los fichajes estelares que hicieron (encabezados por Dani Alves), pero el cuadro que era dirigido por Andrés Lillini no pudo demostrar su nivel.

"Lo único que queda es hablar con acciones. Va ser un tiempo difícil, mucho sin poder competir y tener revancha, trabajare/mos para demostrar el lugar que con mucho esfuerzo nos ganamos", finalizó su mensaje "El Comandante".

aar