PUMAS: Fan español del "Chino" Huerta se queda con las ganas de verlo; rogaba por su playera (VIDEO)

Los Pumas se encuentran en España para medirse al Futbol Club Barcelona por el Trofeo Joan Gamper y un aficionado español viajó hasta donde se encuentra entrenando el cuadro felino para poder conseguir la playera de César "Chino" Huerta.

"Mi nombre es Bruno y venia a ver a César Huerta a la Ciudad Deportiva. Mi padre es mexicano y siempre ha sido aficionado de Pumas y algún partido que he visto de Pumas el "Chino" Huerta es el que más me ha gustado. Intenté llegar esta mañana, pero por temas de retraso en los trenes no llegué a tiempo", dice el fan en un video que el Club Universidad publicó en su cuenta de Twitter.

Bruno llevaba en las manos una pancarta en la que se puede leer: "C. Huerta. Tu camiseta es mi sueño" y en el post el equipo de la Liga MX le pide al "Chino"si se puede hacer algo por el aficionado azul y oro.

El "Chino" cumple el sueño del fan español de los Pumas

"César, el pobre Bruno (un gran fan tuyo en España) quería conocerte, pero su tren llegó con retraso ¿podemos hacer algo por este desafortunado aficionado?", escribió el conjunto felino y el jugador no decepcionó.

En su perfil de Instagram, el mediocampista ex de Chivas compartió una foto junto al fan con el mensaje: "Listo, ya quedó pendiente la 12 mañana después del partido para mi amigo Bruno".

El fan español de los Pumas pudo conocer al "Chino" Huerta Foto: Captura de pantalla

