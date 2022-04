Pumas vuelve a derrotar al Monterrey después de dos años

L os Pumas son un equipo de temer en la época reciente, pues ya se encuentran en la final de la Concachampions y buscarán el título ante el Seattle Sounders, pero también derrotaron al Monterrey en Ciudad Universitaria y con dicha victoria lograron romper una racha de dos años sin poder vencer a los regios en la Liga MX.

La última ocasión en la que los Pumas lograron derrotar al Monterrey fue el 26 de enero de 2020 en el torneo Clausura, por la mínima diferencia.

Con este marcador de 2-0, los del Pedregal se colocan como séptimos de la calificación del Clausura 2022, con 19 puntos, y peleando de lleno por su pase directo a la fiesta grande, aunque luce muy complicado alcanzar a Tigres, Pachuca y Puebla, pero el conjunto del Monterrey y del Atlas comienzan a desinflarse en el cierre del campeonato.

Las anotaciones fueron obra de Wa-shington Corozo al minuto 91 y 94; el ecuatoriano le dio el triunfo a los universitarios en el último suspiro del partido y cierra con una semana perfecta, pues sellaron su pase a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Cruz Azul, con un empate en la vuelta de 0-0 y un global de 2-1.

. Gráfico: La Razón de México

“Nos perjudican (los árbitros), pero no puedo hacer nada, soy el entrenador por encima de mí hay gente que ellos tienen que ver eso con la comisión, no soy de poner excusas. Sabemos que el partido tiene imponderables y los asumimos, los jugadores tienen personalidad y no renuncian a ganar”, dijo el entrenador argentino Andrés Lillini.

Monterrey se mantiene con 22 unidades con las que permanece como cuarto lugar y con acceso directo a la liguilla.

“Controlamos las acciones prácticamente 90 minutos y en los minutos finales nos desconcentramos. Hay que trabajar la definición porque Talavera sacó varias, tenemos que ser contundentes, no podemos perdonar a un equipo al que teníamos dominado plenamente”, comentó el entrenador rayado Víctor Manuel Vucetich.

Rayados tuvo la primera llegada de peligro a los tres minutos con un disparo del holandés Vincent Janssen que fue rechazado por el portero Alfredo Talavera.

Pumas dominó el resto de la primera parte y tuvo un par de oportunidades en los botines de Dinenno, la primera a los 37’ con un tiro que se fue por un costado y a los 44’ con otro intento que fue rechazado por Esteban Andrada.

Poco antes del descanso, los universitarios se quedaron con 10 cuando Dinenno fue expulsado por una falta sobre su compatriota Maximiliano Meza que fue validado con el VAR.

En el complemento y con un jugador menos, Pumas se replegó a defender y apostó por transiciones.

. Gráfico: La Razón de México

Cadena, DT de Chivas, tendrá otra semana de prueba

Las Chivas no saben cómo salir del mal momento, tanto dentro como fuera de la cancha, pues el pasado viernes en su hotel de concetración sufrieron diversas agresiones por parte de su afición.

Lo que quería Peláez y Vergara era un triunfo ante el Cruz Azul sin importar las maneras ni la cantidad de goles y, por lo mismo, le darán la confianza necesaria a Ricardo Cadena, quien fungió como interino del Rebaño, para que encare la próxima fecha doble de la Liga MX.

El mismo Cadena al término del partido ante el Azul, que ganaron por la mínima diferencia en el Estadio Azteca, reconoció que el grupo está dolido por todo lo que han vivido en los meses recientes.

“Encontré un grupo, pues obviamente dolido por los resultados, dolido por la última derrota en casa con Monterrey. Pero bueno, finalmente hacerles entender y hacerles ver que es parte de nuestra profesión. El compromiso y responsabilidad está en todo momento, ellos supieron unirse, trabajar en equipo, buscar un objetivo el día de ahora”, dijo el DT.

El martes las Chivas visitan a los Xolos de Tijuana y el sábado reciben a los Pumas; ambos duelos directos de zona de repechaje.