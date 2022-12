Qatar 2022: Leo Messi y el mensaje que la afición no quiere escuchar; define cuándo se retira

Leo Messi está teniendo un tremendo Mundial en Qatar 2022, pero mandó un mensaje que destrozó a todos los aficionados, pues definió cuándo se retira de la justa internacional.

Messi comandó a la Selección Argentina a la fina de la Copa del Mundo Qatar 2022, la cual es el próximo domingo, y con 35 años de edad puede convertirse en campeón del orbe. El crack del PSG celebró el pase de la Albiceleste al duelo final y comentó que será su último partido en un Mundial.

"Mucha felicidad, poder conseguir esto. Terminar mi recorrido en los Mundiales jugando mi último partido en una Final. Es algo muy emocionante todo lo que viví en este Mundial, lo que vivió la gente, cómo lo está disfrutando la gente en la Argentina", declaró Messi al diario Olé.

Messi jugará su último partido de Copa del Mundo en el Estadio Lusail de Qatar, pues al ser cuestionado sobre su decisión reiteró; "seguramente que sí", y explicó: "Son muchos años para el siguiente (Mundial) y no creo que me dé. Y terminar de esta manera, es lo máximo". La siguiente magna cita es en 2026 y para ese año el nacido en Rosario tendrá 39.

El crack surgido de la Masia del Futbol Club Barcelona disputará su segunda final de Mundial. En Brasil 2014 Messi se quedó cerca de la gloria eterna, ya que Alemania derrotó 1-0 a Argentina en el Estadio Maracaná.

Periodista argentino destroza a los aficionados mexicanos

A pesar de que la victoria de Argentina sobre México en la Copa del Mundo Qatar 2022 quedó en el pasado, un periodista del país sudamericano sigue cargando contra los tricolores.

Recordemos que en la previa y en el duelo entre argentinos y tricolores, se generaron peleas entre los hinchas de ambos equipos en el país anfitrión, sin embargo el odio no ha terminado y ahora fue el turno de Alejandro Fantino, quien una vez más atacó al futbol mexicano.

"Los mexicanos tienen complejo de inferioridad con nosotros. Los mexicanos quieren ser nosotros y no pueden. Lo voy a decir con extrema soberbia así me caguen a trompadas cuando vaya a México. No les da, no pueden, no llegan. Sueñan con jugar al fútbol como nosotros. Quieren llegar a ser la Selección Argentina y no pueden, así se pinten la camiseta celeste y blanco, dejen el verde, no van a poder. Porque somos Argentina, tenemos una confusión, se comunican un montón de cuestiones. Jugamos así porque tenemos raíces europeas", explicó en su programa.

Y luego me cuestionan que por qué hablo de su soberbia y mamonería. Complejo de superioridad que creen que todos quieren ser como ellos.

¿Algún mexicano que diga que jugamos como ellos? NADIE

Este acomplejado nos dice acomplejados.

Por mamones como éste se desea lo que se desea. pic.twitter.com/UqmZvY6x6l — #LosJudasDeArizpe (@ArizpeMiguelZ) December 13, 2022

