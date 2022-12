Qatar 2022: Periodista argentino destroza a los aficionados mexicanos; "quieren ser nosotros y no pueden" (VIDEO)

A pesar de que la victoria de Argentina sobre México en la Copa del Mundo Qatar 2022 quedó en el pasado, un periodista del país sudamericano sigue cargando contra los tricolores.

Recordemos que en la previa y en el duelo entre argentinos y tricolores, se generaron peleas entre los hinchas de ambos equipos en el país anfitrión, sin embargo el odio no ha terminado y ahora fue el turno de Alejandro Fantino, quien una vez más atacó al futbol mexicano.

Y luego me cuestionan que por qué hablo de su soberbia y mamonería. Complejo de superioridad que creen que todos quieren ser como ellos.

¿Algún mexicano que diga que jugamos como ellos? NADIE

Este acomplejado nos dice acomplejados.

Por mamones como éste se desea lo que se desea. pic.twitter.com/UqmZvY6x6l — #LosJudasDeArizpe (@ArizpeMiguelZ) December 13, 2022

"Los mexicanos tienen complejo de inferioridad con nosotros. Los mexicanos quieren ser nosotros y no pueden. Lo voy a decir con extrema soberbia así me caguen a trompadas cuando vaya a México. No les da, no pueden, no llegan. Sueñan con jugar al fútbol como nosotros. Quieren llegar a ser la Selección Argentina y no pueden, así se pinten la camiseta celeste y blanco, dejen el verde, no van a poder. Porque somos Argentina, tenemos una confusión, se comunican un montón de cuestiones. Jugamos así porque tenemos raíces europeas", explicó en su programa.

Árbitro argentino insulta a periodistas mexicanos

Javier Castrilli, uno de los árbitros argentinos más polémicos de la historia, se ganó una mentada de madre del "Ruso" Zamogilny en un partido amistoso en el marco de la Copa del Mundo Qatar 2022.

En una "cascarita" entre comunicadores y figuras del futbol a la espera de los cuartos de final del Mundial, el argentino reventó a periodistas de TUDN.

El "Ruso" Zamogilny responde al árbitro

A esto respondió el argentino "Ruso" Zamogilny en su cuenta de Twitter con una mentada de madre al histórico juez que ha participado en distintos torneos internacionales.

Se comió un penal terrible contra el @kikinfg y cuidó demasiado a los campeones del mundo argentinos Burruchaga y Giusti, apenas los tocábamos y marcaba foul. Un desastre Javier Castrilli! CHASM por agrandado Saludos! https://t.co/QzCa53MuJ4 — Damián Zamogilny (@RusoZamogilny) December 8, 2022

"Se comió un penal terrible contra el Kikín y cuidó demasiado a los campeones del mundo argentinos Burruchaga y Giusti, apenas los tocábamos y marcaba foul. ¡Un desastre Javier Castrilli! CHASM por agrandado!", atacó el exfutbolista y comentarista del canal televisivo.

acg