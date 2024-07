Quiero correr las tres grandes vueltas e ir a unos Juegos Olímpicos: Édgar 'Chuky' Cadena

El ciclista mexicano Édgar 'Chuky' Cadena se encuentra en un momento clave de su carrera, pues en este 2024 considera que ha tenido un crecimiento importante gracias al apoyo de su entrenador y su nutrióloga, y los resultados obtenidos en el primer semestre del año lo han dejado con buenas sensaciones.

El mes de julio y el inicio de agosto son claves para el 'Chuky' Cadena, quien es ambicioso respecto a sus metas a mediano y largo plazo, entre las que destacan correr las tres grandes vueltas (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España) y unirse a un equipo profesional precontinental.

“A mediano plazo mi principal meta es entrar a un equipo profesional procontinental o world tour, en pocas palabras de segunda o primera división. A largo plazo, correr las tres grandes vueltas que hay, ya sea Giro de Italia, Tour de Francia o una Vuelta a España y a futuro ganar alguna de esas sería fenomenal”, reconoció Édgar Cadena en exclusiva con La Razón.

Édgar 'Chuky' Cadena durante una de sus competencias. Foto: Cortesía

Otro de los anhelos del ciclista de 23 años de edad es representar a México en unos Juegos Olímpicos, algo que no pudo conseguir para la justa que se llevará a cabo este verano en París, Francia.

“También ir a unos Juegos Olímpicos sería parte de, este ciclo olímpico ya no fue posible, pero esperamos que para el 2028 se puedan juntar las suficientes plazas para poder ir, este año no hubo plazas en hombres”, agregó el pedalista.

El Tour de Sibiu en Rumania, la Vuelta a Portugal y el Giro dell’Appennino en Italia son las tres grandes citas en las que este verano compite el 'Chuky' Cadena.

Los inicios de Édgar Cadena en el ciclismo

El ciclismo no fue el primer deporte que práctico el 'Chuky' Cadena, quien comenzó con la natación. Sin embargo, se cambió al ciclismo a los 16 años debido a la recomendación que le hizo su entrenador de triatlón.

"Yo inicié desde los 7 u 8 años a nadar, el ciclismo no fue el primer deporte en el que empecé. A los 12 años hice una transición a triatlón, pentatlón y acuatlón, practicaba los tres al mismo tiempo y hasta los 16 años fue cuando decidí cambiarme a ciclismo por la opinión de mi entrenador de triatlón, él me veía mucho potencial en el ciclismo y me dijo que optara por practicarlo", contó al respecto Édgar.

“Al principio no quería (e ciclismo), pero empecé a correr algunas carreras, me fue bien y fue cuando decidí cambiarme al ciclismo y encontrarle el amor a este deporte” Édgar 'Chuky' Cadena

Respecto a su apodo, Édgar Cadena recuerda que el sobrenombre de 'Chuky' se originó por su hiperactividad y porque cantaba una canción de 'Chuky', por lo que así le dicen hasta la fecha.

“Eso inició desde que practicaba natación, era un niño muy hiperactivo y el deporte fue parte de alivianar esa energía que contenía dentro de mí y me gustaba mucho cantar una canción de Chuky y lo mencionaba mucho, entonces me empezaron a llamar Chuky. Cuando hice la transición a triatlón me seguían diciendo Chuky y cuando pasé a ciclismo yo mismo le decía a la gente que me dijera así”, ahondó.

El consejo de 'Chuky' para los que quieren ser ciclistas

Cuestionado acerca de algún consejo para las personas que se quieran dedicar al ciclismo, Édgar Cadena recomendó tener paciencia y resiliencia y al mismo tiempo disfrutarlo.

“Dos cosas, la primera agradecerle a Sinde por ser parte de mi apoyo para seguir progresando en esto y con consejo que me gustaría darle a la gente que inicia en esto es tener mucha resiliencia, este deporte a nivel profesional es muy duro, hay más bajas que altas, hacer las cosas como son, pero principalmente disfrutarlo, es un deporte muy bonito”, aseveró el 'Chuky'.

Édgar 'Chuky' Cadena es uno de los deportistas a los que apoya Sinde, organización enfocada en la promoción del deporte y en el impulso de deportistas en México y América Latina.

EVG