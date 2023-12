Rafa Nadal no tiene el mejor pronóstico para su futuro en el tenis profesional

Después de mucho tiempo en el que Rafael Nadal no se presentaba de manera oficial en una cancha de tenis, por fin el español y uno de los considerados mejores del mundo, volvió a jugar un partido y también habló de su futuro próximo.

En el partido de dobles, acompañado por su amigo, excompañero y actual entrenador Marc López, de 41 años, cayeron ante los australiano Max Purcell y Jordan Thompson, en el torneo que se celebra en Brisbane, previo al Australian Open.

"El problema de decir que va a ser mi última temporada es que no puedo predecir al cien por cien lo que va a pasar en el futuro. Por eso digo probablemente. Es obvio que hay un alto porcentaje de que ésta vaya a ser mi última vez jugando aquí en Australia. Pero si estoy aquí el año que viene no me digan: 'Dijiste que (ésta va a ser) tu última temporada', porque no lo dije", dijo Nadal, en conferencia de prensa en el Brisbane International.

VUELVE RAFA



Y como no podría ser de otra manera en Movistar Plus+

ATP Brisbane del 31 al 7 de enero en exclusiva



Accede a este regreso seas del operador que seas en https://t.co/ZbdDOWJfc4#VuelveRafa pic.twitter.com/COVaYPsKUW — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) December 29, 2023

Rafa quiere disfrutar su mejor momento

El último partido del español, fue precisamente hace un año en el Australian Open y desde ese certamen, el ibérico no ha regresado a las canchas y también declaró en diversas ocasiones que 2024 podría ser el año del retiro.

"No puedo predecir cómo voy a estar en los próximos seis meses. No puedo predecir si mi cuerpo me permitirá disfrutar del tenis tanto como disfruté los últimos veinte años. No sé si mi cuerpo me permitirá ser competitivo. Quiero decir, no en el sentido de ganar los eventos más importantes, sino en el sentido que me hace feliz, sentirme competitivo para salir a la pista y sentir que puedo competir contra cualquiera", comentó Rafa Nadal.

te puede interesar Rafa Nadal y el lapidario mensaje que le envía a Novak Djokovic sobre sus Grand Slams

El adiós de Rafa Nadal se acerca

Por último, reconoció que sus compañeros no van a reconocer qu está jugando de manera desastrosa, pues ante todo ellos siempre lo han apoyado, pero él será el que vea cómo va su proceso y si está jugando de la manera adecuada o prefiere decir adiós antes de tiempo.

"Si preguntas a mis compañeros por cómo me siento no vendrán aquí y dirán: 'Rafa está jugando como un desastre. Siento que lo que dijeron no tiene mucho valor porque, por supuesto, si me preguntas cómo están jugando, diré que están jugando muy bien también. No hablaré cosas negativas de los compañeros", argumentó.

daho