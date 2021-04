Rayados rompe racha de 15 años sin vencer al Toluca en la Bombonera

No hay fecha que no llegue ni récord que no se rompa y ayer al mediodía los Rayados del Monterrey finalizaron con una mala racha de no poder vencer al Toluca en la Bombonera, pues la última ocasión que lo lograron fue en 2006.

Tuvieron que pasar 16 partidos de temporada regular para que La Pandilla se llevara las tres unidades del Nemesio Díez y 18 para que hiciera más de un gol en dicho coloso, a estos hay que sumarles dos más en Liguilla.

. Gráfico: La Razón de México

Monterrey vive más altas que bajas en el actual campeonato de la Liga MX, pero aún le falta explotar su potencial de cara al cierre del Guard1anes 2021, pues al entrar a la Liguilla se vive un torneo distinto y en estos momentos los dos equipos que se roban todas las miradas con Cruz Azul y América.

La última ocasión en la que el Monterrey logró sacar los tres puntos de la Bombonera fue el pasado 11 de febrero de 2006, con un gol de Oribe Peralta. A lo largo de este tiempo en el Nemesio Díez el Toluca derrotó nueve ocasiones a los regiomontanos, mientras que sumaron siete empates.

Gracias a los goles de Sebastián Vegas al minuto 51 y de Maximiliano Meza al 60’, por parte de la visita, mientras que por los locales descontó Jorge Torres Nilo al 71’; Rayados ganó 2-1 y va por un cierre perfecto para meterse entre los primeros cuatro conjuntos de la general para obtener su boleto directo a la Fiesta Grande.

. Gráfico: La Razón de México

Quien se quedó con las ganas de romper una marca histórica fue Rogelio Funes Mori, el delantero de los Rayados del Monterrey, necesitaba solamente un gol para convertirse en el máximo romperredes de los regiomontanos y superar a Humberto Chupete Suazo, pues ambos tienen marca de 121 dianas con los de La Pandilla, pero al Mellizo aún le quedan partido para superar dicha cifra y hacerla mucho más grande.

Hay que recordar que en los últimos meses se le ha relacionado mucho a Funes Mori con la Selección Mexicana y más en estos momentos que carece de un 9 natural tras la lesión de Raúl Jiménez de quien no se sabe cuándo volverá a las canchas de manera oficial y si lo logra antes del verano, muy posiblemente sea uno de los refuerzos para Tri Olímpico en Tokio.

Vegas remeció las redes a los 50 minutos y Meza aumentó a los 59 para sentenciar la segunda victoria consecutiva y tercera en sus últimos cuatro partidos para los Rayados.

Monterrey suma 25 puntos tras 14 fechas, escoltando a Cruz Azul (36) y América (34). Los Rayados mantendrán esa posición sin importar lo que ocurra en los otros tres encuentros por la 14ta fecha.

Jorge Torres Nilo descontó a los 71 para el Toluca, que sufrió su segundo revés en fila. Llevan cinco partidos seguidos sin ganar, estancándose en la octava posición con 19 unidades.

En el primer tiempo, Toluca tuvo la primera oportunidad de gol con un remate dentro del área del delantero argentino Pedro Alexis Canelo que fue contenido por el portero Hugo González.

Monterrey respondió a los 44 con un intento del argentino Rogelio Funes Mori que fue rechazado con apuros por el arquero Luis García.

. Gráfico: La Razón de México

Los Rayados se adelantaron en el arranque del complemento cuando Vegas recuperó una pelota cerca en el mediocampo, enfiló hacia el área y desde 25 metros sacó un potente disparo que entró por el costado izquierdo del arquero García.

El cuadro visitante le dio rumbo al partido poco después cuando Meza recibió un pase dentro del área por la banda derecha y sacó un disparo potente que entró pegado al primer palo.

Toluca respondió en una jugada de tiro de esquina que rebotó en el área chica y Torres Nilo arribó deslizándose para el descuento.