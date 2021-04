REAL MADRID: Sergio Ramos hace duras declaraciones que enfurecen a la afición

No cabe duda que el Real Madrid es el equipo más importante de España; sin embargo, una de sus figuras y leyendas, Sergio Ramos, pese a ser el capitán, no es hincha del club merengue.

En un fragmento publicado por Amazon Prime, del documental "Sergio Ramos, la Leyenda", el también capitán de la selección de España asegura que es fiel seguidor del Sevilla.

"Soy sevillista, lo seré hasta la muerte, pero también puedo decir en mayúsculas y con la boca grande, que soy el capitán del Real Madrid y la Selección española", dijo.

Pese a que en las declaraciones se dice orgulloso de formar parte del Real Madrid, un sector de la afición no lo tomó de la mejor manera, al asegurar que le iba a otro equipo.

Ramos inició su trayectoria profesional en el Sevilla, en 2003, y jugó tres temporadas antes de fichar con el Real Madrid, club en el que se enalteció su figura.

Sergio Ramos, traidor del Sevilla por llegar al Real Madrid

En el mismo fragmento, el defensor señala que su fichaje por el Real Madrid fue manipulado, de tal manera que todo aparentaba que había traicionado al club de sus amores.

"Mi fichaje por el Real Madrid fue un traspaso acordado entre clubes. Florentino Pérez y José María del Nido eran los presidentes. Jamás fue el pago de una cláusula como se vendió. Eso generó que la afición no me tratase con el mismo cariño que yo siempre les he tenido y siempre tendré", sentenció.

