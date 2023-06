Real Madrid vuelve a pelear por Mbappé

La puerta se ha abierto para que el Real Madrid intente fichar a Kylian Mbappé, ya que el astro francés ha decidido no extender hasta 2025 su contrato con el Paris Saint-Germain.

Después de la súbita salida de Karim Benzema, el Madrid se quedó sin un atacante de prestigio, y Mbappé encaja perfectamente con el perfil.

Podría ser que la tercera sea la buena para el Madrid, luego que el PSG rechazó una oferta de 180 millones de euros (190 millones de dólares) por Mbappé en 2021. El Madrid también se quedó esperando el año pasado cuando Mbappé, en medio de una desmedida expectativa de que iba a firmar con el gigante español, pactó un nuevo contrato con el PSG.

El mismo incluyó una opción para un año adicional. Pero le ha informado al club francés que no ejecutará la cláusula de renovación de 12 meses más en su contrato que finalizará la próxima temporada.

Mbappé confirmó su decisión en una carta que envió al PSG, según informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la correspondencia. La persona, que pidió no ser identificada debido a que no está autorizada a comentar públicamente, también indicó que el PSG no permitirá que el jugador se vaya como agente libre.

Esto abrió de inmediato la posibilidad de que el Madrid y otros clubes se aboquen a tratar de fichar a Mbappé durante el verano.

Mbappé emergió en Twitter el martes para rechazar la versión de un periódico sobre que quiere irse al Madrid este mismo verano: “MENTIRAS. Cada vez más grandes. Ya he dicho que seguiré la temporada que viene en el PSG donde estoy muy contento”, escribió.

Hace dos semanas, durante la ceremonia de entrega de premios de la liga francesa al final de la temporada, Mbappé aseguró que iba a jugar en el PSG la próxima campaña. Pero no especificó si permanecerá en el club de la capital más allá del 2024.