Restan 30 lugares para Qatar 2022; Alemania primer clasificado

Alemania se convirtió en la primera selección clasificada al Mundial de Qatar 2022, después de que venció a domicilio a Macedonia del Norte por marcador de 4-0 en la octava fecha de la UEFA.

Hasta el momento restan 30 lugares, pues a pesar de que en el siguiente Mundial participarán 32 selecciones, Qatar calificó a la justa de manera directa por ser los anfitriones de la competencia que se celebrará el próximo diciembre, ya que en verano el calor no permitiría la competencia.

Pese a su fracaso en la pasada Eurocopa al caer ante Inglaterra en octavos de final, la tetracampeona del orbe logró el primer objetivo bajo el mando de Hansi Flick, sucesor de Joachim Löw en el banquillo.

De esta manera, la Mannschaft llegó a 15 clasificaciones consecutivas (no se incluyen las de 1974 y 2006 porque fue anfitrión) a la máxima cita futbolística, a la que se ausentó por última vez en Brasil 1950, cuando la FIFA la excluyó por los sucesos acontecidos en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

La otra edición en la que no participó fue la de Uruguay 1930, a la que decidió no asistir, por lo que no falla desde Suiza 1954.

Kai Havertz marcó el primer tanto del choque celebrado en la Toshe Proeski Arena, en Skopie, al minuto 50 en un magnífico contragolpe.

. Gráfico: La Razón de México

TImo Werner logró el 2-0 con un fuerte zapatazo en el área al minuto 70, tras una asistencia de Thomas Müller. El delantero del Chelsea logró su doblete al poner el 3-0 apenas tres minutos más tarde, con un tiro al ángulo izquierdo del guardameta Stole Dimitrievski.

Al 83’, Jamal Musiala puso cifras definitivas con un tiro en el área. Con este resultado, la Mannschaft llegó a 22 unidades en el Grupo J, dejando a Macedonia con 12.

Para que los dirigidos por Hansi Flick consumaran su pase al magno evento también debían esperar que Armenia no saliera avante contra Rumania, lo cual ocurrió al salir airosos los rumanos (1-0).

En el otro duelo de dicho sector, Islandia superó 4-0 a Liechtenstein en Reikiavik.

La de ayer es la quinta victoria que Alemania registra con Flick como timonel en la misma cantidad de compromisos. Las otras fueron ante Liechtenstein (2-0), Armenia (6-0), Islandia (4-0) y Rumania (2-1), todas en el camino rumbo al Mundial.

El triunfo en Skopje también significó una especie de revancha contra los macedonios, que el pasado 31 de marzo doblegaron 2-0 a los teutones en Duisburgo, en la tercera fecha de las clasificatorias, siendo ése el único cotejo en el que no han sumado puntos en el proceso hasta el momento.

Este martes, Dinamarca se puede convertir en la segunda selección que consiga su pasaje al certamen del año entrante, para lo que le bastaría un triunfo sobre Austria, a la que enfrenta en el Parken Stadion de Copenhague.

. Gráfico: La Razón de México

Los nórdicos, semifinalistas en la pasada Eurocopa, encabezan el sector F con marca perfecta de 21 unidades tras siete encuentros, además de que no han recibido un solo gol, emulando lo que hicieron Camerún y Corea del Sur en sus primeros siete cotejos rumbo a Corea-Japón 2002 y Rusia 2018, respectivamente.

Bélgica e Inglaterra son otros conjuntos del viejo continente que están cerca de asegurar su presencia en el Mundial, pero deberán esperar hasta el próximo mes, pues en esta Fecha FIFA no les favorecieron los resultados de los choques entre otras escuadras de sus respectivos pelotones.

Las eliminatorias europeas hacia Qatar 2022 se reanudan el próximo mes con las Jornadas 9 y 10, las últimas antes de que se lleve a cabo el repechaje.

Alemania enfrentará a Liechtenstein el 11 de noviembre y tres días más tarde medirá fuerzas ante Armenia.