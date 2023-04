“Somos resultadistas; contra EU lo más importante es la forma”

Diego Cocca dirige este miércoles su primer clásico de la Concacaf en el que será el tercer juego de su proceso al frente de México. Ni el Tricolor ni Estados Unidos contarán con sus principales estrellas, debido a que el duelo a realizarse en Glendale, Arizona, no es de carácter oficial.

El empate del mes pasado contra Jamaica en el Estadio Azteca generó entre la afición las primeras dudas en este nuevo proceso y los últimos resultados contra el vecino del norte no han sido favorables, pues no se les vence desde el 2019. Sin embargo, el exseleccionado nacional Miguel España considera que el resultado de este encuentro no debe afectar el arranque de esta etapa, pues cree que lo relevante es la forma en la que se desenvuelva la Selección Mexicana.

“Desde mi punto de vista no, pero las formas cuentan. Sé que hay mucho morbo en torno a la selección, pero yo pensaría que lo más importante es la forma, otros aspectos, pues el objetivo del equipo es el próximo Mundial. La forma cuenta, porque medirá un poco la situación del equipo y cómo va caminando; tenemos que ser más objetivos y no tan resultadistas”, comentó España en exclusiva con La Razón.

Para este duelo, el América no dejó que Alejandro Zendejas acudiera con la selección estadounidense, por la cual se decantó en marzo pasado el oriundo de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien con el Tricolor apareció en dos cotejos de preparación.

Respecto a la decisión del extremo de las Águilas, el Capitán estima que es una pena la manera en la que se dieron las cosas, debido a que piensa que Zendejas tenía la calidad necesaria para luchar por un puesto con México.

No hay que pensar en Estados Unidos, sino en el próximo Mundial, porque ya hay una generación que va partiendo, los Guardado, Moreno, Ochoa y entre más calidad y jugadores tengas tendrás más posibilidades de formar una selección más competitiva, como Estados Unidos y Canadá

Miguel España, Exfutbolista

“No está muy claro cómo se dieron las cosas. Es un poco de las dos partes, dejarlo ir y no tomarlo en cuenta y falta de comunicación y sí es una pena. Yo creo que es más una situación de proyecto que está presentando México, porque desgraciadamente juegan muchos no nacidos en nuestro país y que un chico como Zendejas que está haciendo las cosas bien no juegue para el Tricolor, creo que hubo falta de seguimiento. No sabemos cómo le hubiera ido con México, pero por lo que ha presentado tiene para competir”, ahondó el mundialista en 1986.

En relación al cambio generacional, principalmente en la portería, Miguel España es de la idea de que Cocca debe darle la confianza a Carlos Acevedo en partidos trascendentales, pues cree que ya tiene la experiencia necesaria para cumplir con la encomienda de reemplazar a Memo Ochoa.

“Acevedo ya tiene varios años en Primera División y si lo llamas a selección yo pensaría que está listo para jugar cualquier partido. Hubiera sido ideal que hubiera ido a Qatar como tercer portero. Se abrió una brecha generacional de porteros, pero pienso que un jugador de Primera División está listo para jugar. Si no los metes ahora, ¿pues cuándo los vas a meter? Yo estuve en selección y desde muy joven jugué partidos internacionales”, señaló al respecto.

Por último, el también subcampeón con el Tricolor en la Copa América Ecuador 1993 reconoció que le hubiera gustado que Ignacio Ambriz hubiera tomado las riendas de México tras la salida del Tata Martino. No obstante, también cree que la experiencia de Diego Cocca es importante.

“(Cocca) Es un entrenador que ha conseguido títulos y siempre a un entrenador que está en competencia hay que darle el beneficio de la duda, hay que ver cómo se va preparando y haciendo las cosas. Había otros entrenadores con más bagaje. Ambriz ha pasado por varios equipos, algunos de ellos los llamados grandes y ha ganado títulos, ha estado en España, a mí me hubiera gustado él, pero Cocca va a tratar de dar su máximo esfuerzo”, concluyó Miguel España.