Scaloni vuelve con Argentina; Messi, duda

Lionel Scaloni fue el primero de los cuatro entrenadores que fueron suspendidos por la tardanza de sus equipos para salir a disputar el complemento de sus partidos en la Copa América.

El timonel de la Albiceleste volverá al banco de Argentina este jueves para el duelo ante Ecuador por los cuartos de final del torneo continental.

La perplejidad por tener que irse a la grada para ver de lejos la victoria 1-0 ante Perú el pasado fin de semana fue evidente en el estratega.

“A todos les gusta estar, especialmente cuando uno es el entrenador”, señaló Lionel Scaloni. “La situación es extraña, intentaremos que no vuelva a suceder. No me pasó sólo a mí”.

Sus colegas Ricardo Gareca (Perú), Fernando Batista (Venezuela) y Marcelo Bielsa (Uruguay) (todos argentinos) también fueron sancionados.

Surgió el reproche que los organizadores no han tomado en cuenta la larga distancia que separa a los banquillos de los vestuarios.

“Necesito estar cerca de mis jugadores, a pesar de que el cuerpo técnico lo hizo maravillosamente bien”, dijo Liionel Scaloni refiriéndose a sus ayudantes Walter Samuel y Pablo Aimar.

El técnico de los campeones del continente y del mundo fue cauteloso sobre las polémicas por las decisiones de los árbitros y el uso del VAR en el certamen.

A lo que sí le salió al cruce con vehemencia fue a que se hable de que Argentina se beneficia por los fallos arbitrales.

“En las redes cualquiera puede escribir lo que sea”, indicó. “En Qatar fue lo mismo. Cuando uno gana, la gente tiende a decir que favorecen al que va ganando. Yo no lo creo así”.

Por otra parte, la condición del muslo de la pierna derecha del capitán de la campeona defensora Argentina es la interrogante excluyente previo al duelo del jueves contra Ecuador.

El técnico albiceleste Lionel Scaloni no despejó la duda en la víspera, pero expresó que la presencia del astro no está descartada para el encuentro en Houston.

“Tuvimos buenas sensaciones y nos tomaremos este día para definir el equipo”, dijo Lionel Scaloni. “En base a la respuesta que tengamos hoy, decidiremos”.

“Altera que no juegue Leo, trataremos que esté. Y si no está, buscar lo mejor para el equipo. Es justo esperarlo hasta último momento”, añadió.

El atacante de 37 años sufrió una sobrecarga muscular en la pierna derecha en la victoria 1-0 ante Chile en la segunda jornada de la fase de grupos. Se perdió el triunfo 2-0 contra Perú por precaución.

Durante la semana, las señales apuntan a una buena evolución de la dolencia, Messi participó a la par de sus compañeros en la práctica del martes.

Ecuador nunca ha podido derrotar a Argentina en las 16 ocasiones que se han enfrentado en el torneo continental, con un saldo de 11 victorias y cinco empates a favor de los actuales campeones del mundo.

Después de clasificarse con sufrimiento, recuperándose de una derrota 2-1 contra Venezuela y empatar ante México.