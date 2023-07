Selección Mexicana: Memo Ochoa manda doloroso mensaje a sus detractores sobre el futuro de la portería del Tricolor

Guillermo Ochoa mandó un mensaje para todos los aficionados y expertos que no lo quieren más en la Selección Mexicana, pues el arquero de la Serie A de Italia aseguró que no va a "dar un paso al costado" y seguirá en el Tricolor.

En conferencia de prensa previa a la final de la Copa Oro 2023, Memo Ochoa dijo: “Me encanta vestir la camiseta de la Selección. Tampoco el camino para que yo fuera titular fue sencillo. Hubo torneos donde no jugaba, tuve entrenadores que no me convocaban, hubo Mundiales que tenía que jugar y no me pusieron".

Memo Ochoa calienta antes del partido entre la Selección Mexicana y Jamaica, correspondiente al Grupo A de la Liga de Naciones CONCACAF 2022-2023. Foto: Mexsport

De acuerdo con el sitio especializado transfermarkt, Ochoa, hasta antes de la final de la Copa Oro 2023, ha disputado 138 compromisos con la Selección Mexicana y ha jugado cinco ediciones de la Copa del Mundo.

"Nunca lo tuve sencillo y siempre se me exigió el dar más en lo personal y lo deportivo. Nadie me lo ha regalado y mientras siga pudiendo aportar a la Selección, no voy a bajar los brazos o dar un paso al costado. De momento, me siento capaz y feliz de estar acá”, indicó.

Memo Ochoa y el Tri recibe serenata previo a la final de la Copa Oro

La Selección Mexicana recibió serenata de parte de unos aficionados la noche previa a disputar la Final de la Copa Oro 2023 contra Panamá, en su hotel de concentración en Los Ángeles, California.

Encabezados por el capitán Guillermo Ochoa, los futbolistas del Tricolor salieron por una de las puertas laterales del lugar para escuchar las canciones.

Santiago Giménez, Orbelín Pineda, Ozziel Herrera, Edson Álvarez, Uriel Antuna y Roberto Alvarado, entre otros, fueron algunos de los futbolistas que salieron a escuchar los temas que el mariachi les dedicó.

Tal y como había pasado en el transcurso de la semana, Israel Reyes nuevamente dio muestra de sus dotes con el micrófono y se aventó otro palomazo, en esta ocasión al interpretar la clásica "Si nos dejan".

Otro momento emotivo se presentó cuando le dedicaron "Las Mañanitas" a Memo Ochoa, quien el pasado jueves cumplió 38 años.

La Selección Mexicana llega a la Final de la Copa Oro 2023 con un saldo de cuatro victorias y una derrota, la cual fue a manos del invitado Qatar en la fase de grupos.

aar