Selección Mexicana: Oswaldo Sánchez se engancha con Ochoa y le manda indirecta

Luego de la sufrida victoria de la Selección Mexicana sobre Panamá en las Eliminatorias Concacaf rumbo a Qatar 2022, Memo Ochoa se quejó de las críticas que hacen algunos exseleccionados que actualmente son comentaristas en TUDN, como Oswaldo Sánchez.

El exportero de Chivas no tardó en reaccionar a los comentarios del guardameta de las Águilas y aseguró que las críticas no son con el objetivo de perjudicar al Tricolor.

"Estamos aquí para analizar y no para echar porras. También sufrimos de vez en cuando, tenemos la experiencia de haber sido mundialistas pero no estamos para echar porras innecesarias, tenemos que ser exigentes cuando las cosas no salen. Cuando eres jugador te sientes atacado", comentó Sánchez Ibarra en TUDN.

La indirecta de Oswaldo al portero de la Selección Mexicana

Al parecer las diferencias entre Sánchez y Ochoa no acabaron ahí, pues el exguardavallas de 48 años compartió en redes sociales lo que parece ser una indirecta para el portero de las Águilas.

El que fuera titular con el Tricolor en el Mundial de Alemania 2006 compartió un Twitter un mensaje en el que recordó que es el guardameta con la marca de más penaltis atajados, haciendo una posible alusión a la debilidad de Ochoa para atajar tiros desde los 11 pasos.

"Como profesional siempre tienes que dar el máximo esfuerzo, tarde o temprano vendrá la recompensa. En lo individual la mía llegó hace 9 años al dejar el aún vigente récord de más penales atajados en liga (25)", escribió "San Oswaldo".

Otro exjugador que también le respondió al excancerbero del Standard Lieja fue Francisco Fonseca, quien le recomendó que se relaje y se enfoque en lo suyo.

"Memo Ochoa tiene que relajarse un poquito. Uno tiene que concentrarse en lo futbolístico. Hay que aguantar muchas críticas, cuando aparte no son de mala leche. Ninguno de mis compañeros he escuchado que haga una crítica de mala leche”, comentó el Kikín.

