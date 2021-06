Selección Mexicana: "Tata" Martino rompe el silencio respecto al tema Funes Mori

Este viernes, Gerardo Martino, entrenador de la Selección Mexicana, rompió el silencio y dio su opinión acerca del tema Rogelio Funes Mori, de quien en los últimos días se ha mencionado que será convocado para disputar la Copa Oro con el Tricolor luego de que finalizó su trámite de naturalización.

El nombre del delantero argentino del Monterrey ha sonado con fuerza ante la ausencia de Raúl Jimenez, indispuesto por su fractura de cráneo, y Javier "Chicharito" Hernández, quien no ha sido convocado por el "Tata" pese a su buen inicio en la temporada de este año en la MLS.

¿Qué dijo Martino acerca de Funes Mori?

“Lamento decir que no estoy al tanto de lo que sucede en ese sentido (la naturalización) y no tengo que estarlo”, comentó Gerardo Martino en conferencia de prensa en Atlanta, donde México se enfrentará a Honduras este sábado en un encuentro de preparación para la Copa Oro.

Ante el cuestionamiento de si lo llamará al certamen estelar de la Concacaf, el timonel de la Selección Mexicana dejó entrever que sí al admitir que es un futbolista de su agrado.

“Cuando llegue el momento de dar la prelista, los que puedan estar legalmente lo estarán y en ese momento se evaluará si puede estar o no. Si la pregunta es si me gusta, la respuesta es sí me gusta. Es un jugador que lleva mucho tiempo en México, lo cual no es un dato no menor y lleva muy buenas temporadas con Monterrey con participación destacada más allá de momentos de menor o mejor rendimiento”, aseveró el exestratega del Barcelona.

¿Desde cuándo juega Funes Mori en México?

Rogelio Funes Mori, quien debutó en River Plate de su país en 2009, arribó a suelo mexicano en 2015 para enrolarse con los Rayados, con los que ha anotado 121 goles para empatar la marca histórica del club, establecida por el chileno Humberto Suazo.

En el pasado Torneo Guard1anes 2021, en el que el Monterrey fue eliminado por Santos en cuartos de final, el originario de Mendoza consiguió nueve goles en 16 partidos.

El atacante de 30 años es hermano mellizo de Ramiro Funes Mori, quien se coronó recientemente en la Europa League con el Villarreal.

