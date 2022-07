Selección Mexicana: "Tata" Martino sí ve a Newell's, pero no la Liga MX; hasta se reúne con el DT de Argentina

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, se encuentra en el ojo del huracán, pues fue visto en Argentina viendo un partido de Newell's Old Boys desde el estadio, lo que le trajo numerosas criticas pues pocas veces se la ha captado en inmuebles de la Liga MX.

Los señalamientos para el "Tata" no solo fueron por ver al club de sus amores, además, en redes sociales circula una foto del técnico del Tri junto a Lionel Scaloni, estratega de la Selección de Argentina.

A unos meses del mundial, el técnico nacional Gerardo Martino presente en un partido de la liga Argentina! #PorLasQueMueres ⚽️ pic.twitter.com/ZY8lzyEyV2 — #PorLasQueMueres (@Salcedo_Hugo) July 17, 2022

Las criticas para Martino son principalmente por la falta de seguimiento del futbol mexicano, pues faltan pocos meses para el arranque de la Copa del Mundo Qatar 2022. "El 'Tata' anda de gira por Argentina. Aquí ya vio todo, no necesita ningún otro elemento para tomar decisiones rumbo a Qatar. Una total falta de respeto a los futbolistas mexicanos a 4 meses del mundial", escribió Damián "Ruso" Zamogilny en su Twitter.

Incluso la cuenta oficial de Club Atlético Newell's Old Boys compartió una foto del encuentro que los estrategas sostuvieron durante el empate a ceros goles entre La Lepra y Racing.

Críticas hacia Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana. Foto: Captura de pantalla

Martinoli explota y destroza a los críticos del "Tata"

El cronista de TV Azteca compartió en su cuenta de Twitter: "Leo a varios muy indignados porque no comento nada sobre Martino y su estadía en Argentina. Por mí si quieren que lo echen de la Selección. Hoy muchos piden la cabeza por distracciones del DT y me parece bien. Cómo se nota que antes no exigían nada con tal de no perder “amistades”".

Leo a varios muy indignados porque no comento nada sobre Martino y su estadía en Argentina.Por mi si quieren que lo echen de la Selección. Hoy muchos piden la cabeza por distracciones del DT y me parece bien. Cómo se nota que antes no exigían nada con tal de no perder “amistades” — Christian Martinoli (@martinolimx) July 17, 2022

