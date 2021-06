Sergio Ramos se va del Madrid tras 16 años y 22 títulos

Una de las últimas leyendas del Real Madrid dice asdiós a la institución. El actual capitán y líder del conjunto blanco, Sergio Ramos, se va de la institución y muy posiblemente de la manera que menos quería, pues en el útimo año futbolístico el equipo de la capital española no ganó ningún campeonato y debido a una lesión tampoco pudo ir con la Roja a la Eurocopa 2021.

A través de un comunicado de prensa, el Real Madrid dio a conocer que este jueves en manera de homenaje le dará las gracias a Sergio Ramos, quien defendiendo los colores merengues ganó 22 títulos en 16 años.

“El Real Madrid C. F. comunica que tendrá lugar un acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitán Sergio Ramos, con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez. Sergio Ramos comparecerá ante los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática”, escribió el club en un raquítico boletín de prensa.

Sergio Ramos tiene 35 años y no llegó a un arreglo con el conjunto blanco, pues en días pasados se rumoró que el futbolista pedía un contrato por tres años más y se le mantuviera el salario que percibe actualmente, pero el club solamente le quería dar una temporada más y hacerse modificaciones a su sueldo.

Gráfico

El zaguero central llegó al Real Madrid procedente del Sevilla en 2005 y poco a poco se comenzó a ganar un lugar en la defensa merengue.

El originario de Camas, Sevilla, España, siempre será recordado por sus goles pasando el minuto 90 y ayudando al cuadro merengue a avanzar a la siguiente ronda de algún torneo, dándoles un título o si ya se veía todo perdido haciendo que el Real Madrid tomara un segundo aire.

En la historia del Real Madrid jamás se olvidará su gol al minuto 93 en la final contra el Atlético de Madrid, pues coronó su temporada en la final de la Champions League, disputada en el Estádio da Luz. Con su diana forzó a la prórroga, en la cual los blancos acabaron imponiéndose por 4-1 y prácticamente fue el héroe de la décima Orejona para el Real Madrid, dicho certamen lo ganaron con Carlo Anecelotti como estratega, técnico que volverá a tomar las riendas del conjunto merengue a partir de la siguiente temporada.

Hace unas semanas en uno de los programas deportivos más famosos en España, El Chiringuito, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, habló del tema relacionado con Sergio Ramos y resaltó que por más que él y todos los directivos quería que se quedara, lo económicos es un impedimento.

Gráfico

“Le quiero mucho, pero estamos en una situación muy mala. En el Madrid nadie pone el dinero, tenemos que ser realistas. Tenemos toda la vida para arreglarlo, pero ahora mismo estamos todos muy mal y el Madrid también. No he dicho eso (que no vaya a seguir). De momento, estamos viendo como arreglamos el cierre de esta temporada. Y luego ya pensaremos en la temporada que viene. El Madrid necesita un cambio”, dijo en su momento Florentino.

El futuro de Sergio Ramos es incierto, hay varios equipos interesados en el futbolista, pero su alto salario y su edad podrían impedir que llega a algún equipo inmediatamente sino se sienta a dialogar con ellos.

El club más interesado en Ramos es el Paris Saint-Germain, que desde que se empezó a escuchar que no renovaría con el Real Madrid, se puso a platicar con su representante para llegar a un acuerdo y sería un pilar importante en la zaga del PSG y más la firme encomienda de ganar la Orejona que tanto se les ha negado.

Ramos no es el primer icono del Real Madrid que no se va como esperaba y solamente se le hace un homenaje para agradecerle, pues el sevillano se une a una larga lista como Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Fernando Hierro, Raúl González, Zinedine Zidane, Roberto Carlos, entre muchos otros.

Y si no fuera poco su adiós del equipo de sus amores, tampoco pudo acudir a la Eurocopa 2021 para ayudar a España a pelear por el título continental, recordanque que él es de los pocos bicampeonetos de dicho certamen en 2008 y 2012.

Después de una temporada plagada de lesiones, Sergio Ramos no fue incluido en la lista de jugadores convocados por España para la Eurocopa y la decisión oficializó la ausencia de elementos del Real Madrid en la selección nacional para un torneo importante por primera vez en la historia.

Marcelo, Toni Kroos y Luka Modric son de los pocos futbolistas que quedan en la plantilla del Real Madrid con la fuerza y liderazgo de tomar el gafete de capitán y colgarse al equipo en hombros.

