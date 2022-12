“Sería mentir si quiero que gane Argentina”

La final de la Copa del Mundo está muy cerca de llevarse a cabo y ya se conoce al primer finalista de la competencia, por lo que Ronaldo habló al respecto y dio a conocer a quién quiere para que levasnte el título.

“Te voy a ser honesto. No puedo decir que gane Argentina, sería mentir, ser hipócrita”, comentó

El juego por el campeonato se disputará ek próximo domingo en punto de las 9:00 de la mañana del centro de México.

Uno de los favoritos es Francia para avanzar a la siguiente ronda, pero también para ser el bicampeón del certamen y eso lo sabe muy bien el Fenómeno.

“El mundial lo merecemos todos, se gana en el campo. Argentina no es que juegue muy bien, pero tiene tantas ganas, corre tanto, pone tanto corazón... Y luego tiene a Messi que es decisivo en la parte final”, añadió.

El delantero brasileño fue cuestionado del calento de Kylian Mappé, quien asegura es uno de los mejores futbolistas a los que ha visto.

“Es el mejor del Mundial. Va con una marcha más. Es impresionante, una maravilla verlo jugar. Francia es la gran favorita, lo demuestra partido a partido. Va con una marcha más, ahora se juega rápido, pero él lo hace por encima de los demás. Pero no es solo la potencia y la velocidad, ya veis donde pone los balones cuando remata. Hay cosas de él que me recuerdan a mí. Sabe utilizar los potenciales que tiene. Impresiona verlo en el campo”, respondió.

Por otra parte, habló también del próximo entrenador de Brasil, asegurando que es momento de analizar con detenimiento quien puede llegar, pues han fracasado en los recientes años.

“No me importaría que fuera extranjero. Me encantaría ver nombres como Guardiola, Ancelotti o Mourinho entrenando a Brasil. Pero no soy el que elige, veremos qué pasa. Yo estoy siempre a disposición de la CBF para lo quieran, para cualquier consulta”.

Ronaldo finalizaó hablando del mundial y de lo que le parece.

“Está siendo fantástico, una maravilla. La pena es que se acaba. Vinimos con muchos prejuicios, pero hemos visto que debemos ser más tolerantes con culturas diferentes a las nuestras. Es un mundial perfecto en todo”.