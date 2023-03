Serie A: Memo Ochoa dice que su llegada a un grande de Italia es "más fácil" y sus días en la Salernitana están contados

Las actuaciones de Guillermo Ochoa con el Salernitana han hecho que dos clubes grandes de la Serie A de Italia se interesen en el arquero mexicano y su llegada a un club de alto perfil puede ser una realidad.

Dos de los equipos más condecorados de la Serie A como el AC Milán y el Inter de Milán tienen en la mira a Memo Ochoa, quien ya dijo que ha habido acercamientos, aunque no detalló si fue por parte de estos conjuntos.

Con el pie 🦶

Con la mano ✋@yosoy8a siempre está ahí para decir que no ❌ pic.twitter.com/LROqM2SFnH — Lega Serie A (@SerieA_ES) March 2, 2023

“Ha habido acercamientos de otros clubes, pero ya tengo mucha experiencia y los rumores a veces no sirven. Lo importante es lo que hagas en la cancha. Los clubes importantes de Italia ya saben que tengo pasaporte comunitario, que todo es más fácil", indicó Ochoa en entrevista con Marca Claro.

"Los rumores me motivan, no me distraen. Ojalá algún día pueda jugar Champions League. Veremos qué pasa en estos seis meses de contrato. En verano ya podría ser libre", añadió el jugador de la Selección Mexicana.

Luis García y Martinoli le dan con todo a Memo Ochoa

Luis García y Christian Martinoli han sido dos de los principales detractores de la carrera del portero tapatío Memo Ochoa, quien fue uno de los tres guardametas incluidos en la primera convocatoria de Diego Cocca como entrenador de la Selección Mexicana.

El exgoleador lanzó una despiadada crítica contra el actual cancerbero del Salernitana luego de que externara su deseo por asistir a un sexto Mundial con el Tricolor.

"Ya tuviste 5 Mundiales, que son 20 años en Selección Nacional. Tuviste momentos muy buenos y (otros) deleznables, terribles: 7-0, te fuiste a Repechaje de Copa del Mundo. Ya wey, neta ya, que se empiece una profunda depuración", arremetió Luis García contra Memo Ochoa.

"Si Ochoa tiene esta obsesión, porque es una obsesión y es un tema totalmente individual de ser el único que ha estado en una convocatoria en seis Copas del Mundo distintas, podría ir como tercer portero, quizá. Si Ochoa es casi, casi como un decreto, pues que vaya como tercero", dijo Martinoli.

aar