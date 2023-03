Memo Ochoa arremete contra críticas entre mexicanos; "lo más fácil es tirarnos entre nosotros"

A dos meses de su llegada a Italia con el Salernitana, el veterano portero Memo Ochoa aseguró que en México muchas veces lo más cómodo es criticar a otros mexicanos, lo que considera que no sucede mucho en Europa.

"Si hablamos del entorno, ya sea por celos, envidia o lo que sea, a los mexicanos se nos valora más fuera que dentro. En otros países noto que cuidan y valoran mucho a los suyos, venden muy bien lo autóctono. Y en México no lo hacemos. Lo más fácil a veces en mi país es tirar contra nosotros mismos", aseveró el cancerbero surgido del América en entrevista con Marca Claro.

El histórico guardameta de la Selección Mexicana atribuyó parte de esa situación a la manera en la que el periodismo deportivo se manera en México, pues cree que aquí algunos comentaristas atacan a los jugadores con cosas ajenas a lo futbolístico.

Con el pie 🦶

Con la mano ✋@yosoy8a siempre está ahí para decir que no ❌ pic.twitter.com/LROqM2SFnH — Lega Serie A (@SerieA_ES) March 2, 2023

"La parte seria y profesional que se maneja en España o Italia quizá no es igual en México. Aquí se enfoca más al juego puro, al futbolista; en México, por atraer audiencia, por ganar rating por la competencia que hay, se le trata de llegar al mexicano con otros argumentos más personales, que están fuera del futbol. Se distorsiono mucho todo", comentó Memo Ochoa.

Por otra parte, el veterano portero tapatío indicó que Diego Cocca, el nuevo entrenador de la Selección Mexicana, ya se le acercó para decirle que lo tiene en cuenta, asegurando que hará todo lo que esté en sus manos para ser incluido en todas las convocatorias.

"Hablé con él y me dijo que me considera en el nuevo proyecto que va a arrancar. Yo tengo ganas de seguir aportando a la Selección, y también aportando en caso de que se necesite apoyar a los jóvenes. Eso sí, no se lo voy a poner fácil y voy a seguir peleando por estar en la lista", mencionó.

Memo Ochoa sueña con jugar el Mundial en México

Convertirse en el primer futbolista en acudir a seis Copas del Mundo es uno de los sueños de Memo Ochoa. Sin embargo, el canterano del América dejó en claro que le gustaría ir por méritos y no que solamente lo llamen por un récord.

"Sería muy bonito ser el único con seis Mundiales. Andrés Guardado ya no va a seguir en Selección; Rafa Márquez no pudo conseguirlo y luego están Cristiano y Messi. Es bonito estar en la lista de cinco Copas ya. La pelea no será sencilla, y sería fantástico hacerlo en tu país. Pero, ojo, no pido que por la estadística me convoquen", remató el guardavallas del Salernitana.

El Mundial del 2026 se realizará en conjunto entre México, Estados Unidos y Canadá.

EVG