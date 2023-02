Llegó la hora de la verdad y Tom Brady por fin le puso fin a su carrera como futbolista de americano profesional, pues hay que recordar que precisamente el 1 de febrero del 2022 anunció su retiro, pero meses más tarde sorprendió al mundo anunciando que regresaría para jugar un año más con los Bucanneers de Tampa Bay.

A través de un video que subió el mariscal de campo a sus redes sociales, reveló que dejaría la NFL para atender asuntos personales, pues hay que recordar que hace algunos meses se divorció de la modelo Gisele Bündchen.

“Ahora sí es para siempre” Foto: Captura de pantalla

Brady es el único jugador en la historia que acumula más anillos de Super Bowl (7) que todas las franquicias.

“Buenos días, chicos. Iré al grano de inmediato”, dijo Brady al inicio del mensaje. “Me retiro. Ahora sí es para siempre”.

. Gráfico: La Razón de México

Hace un año lo anunció en un mensaje largo en Instagram. Los Buccaneers (con los que ganó un Super Bowl dos temporadas atrás) llegaron a los playoffs de nuevo esta temporada, aunque perdieron en la ronda de comodín. En ese entonces, surgió la interrogante de si Brady volvería a jugar. Apenas un par de semanas después, Brady ha dado una respuesta.

“Sé que el proceso fue algo grande la vez pasada, así que cuando me desperté esta mañana, pensé que lo mejor era empezar a grabar el video y dejarles saber. No me voy a extender. En la vida uno debe tener un solo ensayo largo para anunciar el retiro, y yo ya usé el mío el año pasado añadió el mariscal de campo.

“Realmente les agradezco tanto, a cada uno de ustedes por apoyarme. A mi familia, mis amigos, mis compañeros de equipo, mis competidores. Esto podría seguir sin fin, hay demasiada gente. Gracias a todos por permitirme realizar mi sueño total. No cambiaría nada. Los amo a todos”.

Brady es el líder de la NFL en cuanto a yardas de pase (89.214) y touchdowns (649). Es el único jugador que ha ganado más de cinco Super Bowls y ha sido el jugador más valioso cinco veces. Tiene además el récord de victorias en temporada regular (251), apariciones en el Super Bowl (10), juegos de postemporada y triunfos (48, 35), así como yardas en postemporada (13.400) y TD en playoffs (88).

“El legado de Tom es inigualable en la historia del deporte. Todos los títulos de Super Bowl los récords de estadísticas hablan por si solos, pero el impacto que tuvo en tantas personas a través de los años es por lo que más lo apreciamos”, comentó el gerente general de los Buc, Jason Lichet.

Brady anunció su retiro un día después de que asistió a la premier de la película 80 for Brady en Los Ángeles. La cinta cuenta la historia de cuatro amigas de toda la vida, estelarizada por Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno y Sally Field.

