Simona Halep se corona por tercera ocasión en Canadá 

La tenista rumana Simona Halep levantó por tercera vez en su carrera el Masters de Canadá, esto luego de vencer en la final de la competencia a la brasileña Beatriz Haddad Maia por 6-3, 2-6 y 6-3.

Halep comenzó el partido celebrado en el Estadio Aviva Centre de Toronto con dificultades ante la concentración y determinación de Haddad Maia.

Sin embargo, la originaria de Constanza reaccionó justo a tiempo para recuperar el quiebre y llevarse 6-3 en el primer set después de haber estado abajo 0-3, gracias a sus seis games consecutivos.

En la segunda manga, la brasileña nuevamente se puso en ventaja con un prematuro break. Haddad Maia quebró nuevamente a la rumana y llegó a estar 4-0 arriba. Pese a que Halep respondió, la oriunda de Sao Paulo se llevó este set por 6-2 y la contiendas se encontraba igualada.

La tenista rumana comenzó de mejor manera la tercera manga y se puso 2-0.Pero Haddad Maia no se rendía y el partido se mantenía parejo. No obstante, y como ocurre en esta clase de juegos, la experiencia se impuso y la de Rumania se terminó llevando el set por 6-3 para alzarse con el cetro.

Es el segundo trofeo en lo que va del año que conquista la jugadora de 30 años, luego de que el pasado 9 de enero se coronó en el Melbourne Summer Set Open I al derrotar en el último encuentro a la rusa Veronika Kudermétova.

En su camino a la final del Masters de Canadá, Simona Halep venció a la croata Donna Vekic (ronda de 64), a la china Zhang Shuai (ronda de 32), a la suiza Jil Techmann (octavos de final), a la estadounidense Coco Gauff (cuartos de final) y a la estadounidense Jessica Pegula (semifinales).

“Meses atrás no creí poder levantar este trofeo. Gracias Patrick (Mouratoglu) por hacerme recuperar las buenas sensaciones”, señaló al final del encuentro Halep, quien le agradeció a su entrenador por la motivación que le ha impregnado.

“Es hermoso haber compartido este momento y esta cancha contigo”, dijo por su parte Haddad Maia, quien a principios de año perdió la final de dobles del Abierto de Australia con la kazajo Anna Danilina ambas al sucumbir frente a la dupla checa conformada por Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova.

La rumana Simona Halep se coronó por primera vez en el Masters de Canadá en la edición del 2016, cuando superó en la final a la estadounidense Madison Keys ((7-6 y 6-3).

En la final del 2018, su víctima en el duelo definitivo fue la también estadounidense Sloane Stephens, a la que venció por 7-6, 3-6 y 6-4. Tanto en el 2016 como en el 2018, la número 16 del mundo en el ranking de la WTA levantó el cetro en Montreal.

El de ayer es el título número 24 en la carrera de la tenista de Rumania, quien logró su primera estrella en el 2013 al obtener el Torneo de Hamburgo tras derrotar en el último duelo de la competencia a la alemana Andrea Petkovic. Sus principales logros son el torneo de Roland Garros (2018) y Wimbledon (2019), ambos certámenes de Grand Slam.

De hecho, el 2013 sigue siendo hasta la fecha el mejor año de la rumana en cuanto a trofeos conseguidos con seis, seguido por el 2015, 2016 y el 2020, con tres estrellas en cada uno de ellos.

España se queda con el Abierto de Toronto Varonil

Pablo Carreño Busta, de España, ganó el Abierto de Canadá en Montreal al derrotar al octavo preclasificado Hubert Hurkacz de Polonia 3-6, 6-3, 6-3.

Se trata del primer campeón del torneo no preclasificado desde que el argentino Guillermo Cañas lo hizo en 2002, Carreño Busta ganó su séptimo título del ATP Tour y su primera victoria en un Masters 1000.

El número 23 del mundo, Carreño Busta mejoró su marca en finales a 7-5. Hurkacz cayó a 5-1.

El año pasado Reilly Opelka, sin preclasificación, alcanzó la final en Toronto y perdió con Daniil Medvedev.

El año del tenis profesional ya rebasó la mitad de sus competencias a nivel mundial, pero se viene un cierre espectacular en el que los trofeos estarán a la orden del día.

Novak Djokovic querrá alcanza a Rafa Nadal en el número de Grand Slams ganados, pues hasta el momento el españos acumula dos de los cuatros campeonatos más importantes del deporte blanco y el serbio solamente uno, por lo que el US Open será el certamen primordial, aunque todo está en suspenso, pues al parecer Nole no podría participar en el certamen estadounidense, ya que no se ha vacunado contra el Covid y no lo piensa hacer y persona que no la tenga no tienen autorización de entrar a EU.

Tabién en lo que resta del año algunas jóvenes promesas se van a conosolidar y así cerrar un 2022 que los catapultó al estrellato y eh iniciar un 2023 con la responsabilidad de demostrar que no son una ilusión.