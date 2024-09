Soñé con esa medalla: Gloria Zarza

Por fin llegó la primera medalla de oro de México en los Juegos Paralímpicos París 2024, que fue gracias a Gloria Zarza Guadarrama, quien terminó en lo más alto del podio en impulso de bala F54, con una marca de 8.06 metros.

“He trabajado mucho para ello y sí lo había pensado, lo había soñado, siempre en cada momento me decía hay que entrenar, no hay dolor saldado, no hay cansancio, siempre me desperté soñando en esa medalla y estoy muy contenta, porque fueron dos marcas de ocho metros, entonces sé que estoy arriba de esa marca, aquí todo es trabajo, mucha constancia y disciplina”, comentó.

En el cuarto día de competencias del paraatletismo de París 2024, la competidora mexiquense capturó la primera presea áurea de la delegación tricolor y la novena general.

Quiero agradecer a mi entrenador, Iván Rodríguez, por estar en cada momento, a mi esposo, a mi hijo, a toda mi familia, que son realmente importantes

Gloria Zarza, Paraatleta mexicana

En la final Zarza Guadarrama registró 7.81 metros, 8.01, 7.89, 7.97 y 8.06 metros, que fue la marca que la llevó al primer lugar de la competencia. Su cuarto intento no fue válido, pero no impidió su victoria. Gloria Zarza Guadarrama no pudo ocultar su emoción y festejó el primer oro paralímpico de México en París 2024 tocando la campana de campeones en el Stade de France.

“Me siento muy contenta, muy feliz, es la primera medalla de oro para México, al finalizar me dijeron oye te tienes que acercar a tocar la campana y en las gradas vi a unas personas portando la bandera de México y gritando mi nombre, no los conozco, pero qué padre saber que hay gente mexicana aquí”, dijo para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

En Tokio 2020 la competidora del Estado de México consiguió la presea de plata y tres años después pudo superar su subcampeonato paralímpico, el cual fue agónico, pues tuvo que esperar a que pasaran el resto de las competidoras.

“Salí en el cuarto lugar, eso me agradó porque ya no esperé tanto, calenté desde el principio, pero sí fue cardiaco, fueron los momentos más difíciles de mi vida el esperar, saber que venían otras competidoras fuertes también, que era Brasil y Uzbekistán, entonces fue cardiaco el tener que esperar, fue más angustioso”, agregó.

De igual manera, Gloria Zarza Guadarrama superó en los Juegos Paralímpicos París 2024 la marca obtenida en el Mundial de Kobe, Japón, 2024, en donde consiguió el metal dorado con 8.04 metros, cerrando de gran manera el proceso de la justa veraniega.

La paraatleta mexiquense, quien recientemente cumplió 40 años de edad, destacó que la medalla de oro es resultado del trabajo duro, de su equipo que siempre la ha apoyado y de su entrenador, a quien dedicó unas palabras.

“(Es el resultado de) mucho sacrificio, trabajo, el estar todos los días trabajando, contar con el equipo multidisciplinario que nos apoya y contar con mi entrenador, que es parte importante también, porque él es el que lleva el programa y siempre está pendiente, si me ve desanimada, me dice vamos, échale ganas, la parte de mi entrenador es muy importante y el equipo multidisciplinario, todo eso es lo que conlleva esta medalla”, dijo.

Las futuras esposas posan con el cartel del amor, ayer, en París. Foto: Especial

ATLETAS MEXICANAS SE DECLARAN SU AMOR EN JP

Los Juegos Paralímpicos de París 2024 siguen dejando grandes momentos dentro y fuera de las pistas, como fue el que protagonizó la mexicana Brenda Osnaya, quien se animó a pedirle matrimonio a su pareja.

En la prueba de paratriatlón, Osnaya sorprendió a su pareja, Jessie González, quien es su entrenadora, con un cartel en donde tenía escrito: “¿Te quieres casar conmigo?”. La imagen está recorriendo las redes sociales.

Osnaya fue quinta en el triatlón, pero fue descalificada por acumulación de amonestaciones. Su tiempo en la prueba había sido de 1:13:34.

No hubo mejor lugar para la propuesta que Francia, la llamada Ciudad del Amor, y la respuesta de Jessie González fue un “sí”. A la celebración se unió el Comité Paralímpico Mexicano, que en sus redes sociales compartió el increíble momento.