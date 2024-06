Suiza vs Italia | Resumen y ganador de los octavos de final de la Eurocopa 2024

Italia, la campeona defensora de la Eurocopa, quedó eliminada de la edición Alemania 2024 luego de caer en los octavos de final ante Suiza, que se impuso 2-0 con goles de Remo Freuler y Ruben Vargas.

Desde la fase de grupos la azzurra se veía con un decremento en su nivel, con pocas llegadas de peligro y sin variantes ofensivas, lo que sufrieron, además que en la zona defensiva, algo que históricamente es el fuerte de los italianos, se les notaban deficiencias.

Los espacios los aprovechó Remo Freuler al minuto 37 para abrir el marcador y darle el primer susto a los monarcas europeos. Los helvéticos no bajaron la intensidad, pero en el resto de la primera parte no pudieron aumentar la ventaja.

El medio tiempo no desestabilizó a los suizos, pues al 46' Ruben Vargas puso el segundo gol en el marcador, el cual fue una dura estocada para los italianos, que poco o nada habían hecho durante el compromiso para por lo menos acercarse a la portería resguardada por Yann Sommer.

Hasta el minuto 60 la Selección Italiana tenía cero remates al arco y el técnico Luciano Spalletti no se animaba a hacer modificaciones. Al minuto 63 Nicolo Barela salió de cambio para darle ingreso al italoargentino Mateo Retegui, el nuevo '9' de la selección.

El siguiente rival de la Selección Suiza saldrá de la llave de Inglaterra vs Eslovaquia, que es el otro duelo de los octavos de final en un lado de la llave en donde no se encuentran los 'peces gordos' de la Eurocopa 2024.

En el papel Italia e Inglaterra (que todavía no juega) son los dos más fuertes en una llave en donde los otros cruces de la ronda de dieciseisavos de final son Rumania vs Países Bajos y Austria vs Turquía, el ganador de estos duelos se medirá entre sí en cuartos.

