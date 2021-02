SUPER BOWL 2021: The Weeknd rompe el silencio sobre los invitados al medio tiempo

Luego de que se rumoreara sobre quiénes serían los invitados al medio tiempo del Super Bowl LV de la National Football League (NFL), The Weeknd ya rompió el silencio.

El cantero canadiense será el encargado de animar el medio tiempo del encuentro y pese a los rumores que apuntaban la incorporación de Ariana Grande, Daft Punk, Maluma y la Rosalía, ninguno de ellos participará.

En entrevista con NFL The Weeknd confesó que no habrá invitados especiales y que será él solo quien anime el entretiempo del gran duelo entre Chiefs y Buccaneers.

"He estado leyendo muchos rumores ... No apostaría por eso, no hay espacio para encajarlo en la narrativa, en la historia que estaba contando en la actuación. Así que sí. No hay invitados especiales", dijo.

El partido entre los Chiefs de Kansas City y los Bucaneros de Tampa Bay se disputará este domingo para definir al nuevo campeón del futbol americano de Estados Unidos.

