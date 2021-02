Super Bowl 2021: The Weeknd promete sorpresas para el show de medio tiempo

Cada vez se acerca más el Super Bowl 2021 de la NFL entre Buccaneers y Chiefs, pero, más allá de la expectativa por el partido, parte de la atención está enfocada en el show de medio tiempo, que en esta ocasión será protagonizado por The Weeknd.

Consciente de la importancia que representa estar en un evento tan relevante como el Super Bowl 2021, The Weeknd aseguró que sorprenderá al público con su espectáculo en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida, pues hará algo único en la historia de los shows de medio tiempo.

"Queremos hacer algo que no se haya hecho antes, pero no diré más porque tienes que verlo el domingo", afirmó The Weeknd en una breve conferencia de prensa.

Además, The Weeknd también reveló cuál ha sido su espectáculo de medio tiempo más favorito hasta la fecha.

"Definitivamente es el de Diana Ross en 1996. Fue tan glamurosa, siempre sonrió en el show. Tuvo un gran activo con el helicóptero aterrizando en medio del campo, me hubiese gustado hacer eso, para ser honesto", agregó el cantante canadiense.

El show de medio tiempo al que se refirió The Weeknd se llevó a cabo en el Super Bowl XXX entre Steelers y Cowboys en el Sun Devil Stadium en Tempe, Arizona.

