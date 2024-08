El surfista mexicano Alan Cleland muestra su calidad humana y su compromiso con el medio ambiente (VIDEO)

El surfista mexicano Alan Cleland se robó la atención de los Juegos Olímpicos al ser el primer representante de México en el surf en París 2024, así que a pesar de quedar fuera de la competencia, las miradas siguen en el atleta, el cual se llevó la final del US Open como su más reciente competencia.

Justo antes de su actuación en los cuartos de final el US Open, el surfista mostró su compromiso con el medio ambiente al tomar la iniciativa de levantar algunos restos de basura que había en la playa, a pesar de que no eran suyos. Este acto postula al oriundo de Colima como un verdadero embajador de valores y de respeto por el entorno.

El público mexicano, que siguió de cerca su desempeño en París, no ha dejado de apoyar a Cleland, incluso después de que no lograra alcanzar la zona de medallas. El cariño y la admiración por el surfista han crecido con cada competencia, y el reciente video que muestra su avance a la final del US Open ha acercado y aumentado aún más a sus seguidores.

A pesar de que algunos afirman no saber mucho sobre surf, su apoyo al mexicano sigue siendo incondicional, más ahora que es una fuente de inspiración tanto dentro como fuera del agua.

Como no amar al Licenciado Alan Cleland si levanta de la playa basura que no es suya 😭 pic.twitter.com/ijsy7guIsN — 𝕸𝖎𝖈𝖆𝖆¹⁴ 🇲🇽🇺🇸 (@kerrycopisto) August 11, 2024

Alan Cleland gana el primer lugar en el US Open

El surfista mexicano Alan Cleland sigue alimentando al mundo del surf con sorprendes actuaciones, sobre todo con su reciente victoria en el US Open of Surfing. Tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde fue eliminado por el surfista francés Joan Duru, Cleland se llevó el primer lugar frente a otro francés.

En esta competencia el mexicano enfrentó al francés Marco Mignot en la final, con un desenlace dramático, logró superar al galo por tan solo 0.10 unidades, finalizando la competición con un puntaje total de 12.70.

"No tengo palabras que describan lo que siento ahora mismo, es una locura. Fue mucho el apoyo de todo mi país y mis amigos. El representar a mi bandera y a toda la gente que vino a apoyarme y que creyó en mí es hermoso.", dijo el aclamado atleta.

Uno de los atletas mexicanos que más llamó la atención en #Paris2024



Alan Cleland🇲🇽 se corona campeón del US Open, primer mexicano en hacerlo.



La ola que le dio el triunfo la tomó en los últimos segundos.



pic.twitter.com/mkBDbyYkJZ — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) August 11, 2024

mmt