Taylor Swift dedica canción a Travis Kelce en pleno concierto: "Karma es el tipo de los Chiefs "

Taylor Swift realizó una serie de conciertos en Argentina, los cuales fueron muy especiales y dieron bastante de qué hablar. En una de sus presentaciones la cantante cambió la letra de una de sus canciones más famosas para dedicarla a Travis Kelce, jugador de la NFL con los Kansas City Chiefs.

Taylor Swift se ha dejado ver en varios juegos de la NFL para apoyar a Travis Kelce, quien le regresó a la artista un poco de ese cariño asistiendo a los conciertos en el país sudamericano, en donde se llevó una gran sorpresa.

Una de las canciones de Swift se llama Karma y la artista estadounidense modificó la letra: "Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me" (Karma es el tipo de los Chiefs que viene directo a casa conmigo). Dijo haciendo referencia a su relación con Kelce, receptor de Kansas City.

Desde hace meses que se rumoraba de la relación entre el jugador de la NFL y la cantante, pero recientemente se han dejado ver cada vez más juntos, en citas, compartiendo momentos juntos y hasta dándose un beso, lo que confirma que mantienen algo más que una amistad.

Taylor Swift recibe consejo por parte de David Beckham

El romance entre la cantante Taylor Swift y Travis Kelce, tight end de los Kansas City Chiefs de la NFL, está en boca de la afición y de varias personalidades, una de ellas el exfutbolista inglés David Beckham, quien inclusive la mandó un consejo a la popular estrella del pop.

El copropietario del Inter Miami de la MLS primeramente compartió su emoción por la relación entre Kelce y Swift, a quien definió como alguien maravillosa y le deseó éxito a la intérprete de "Cruel Summer".

"Taylor (Swift) tiene un talento increíble. Es una persona maravillosa y merece ser feliz, haga lo que haga y esté con quien esté. Siempre y cuando sea feliz, eso es lo más importante", señaló Beckham en entrevista con la revista People.

