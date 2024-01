Técnicos mexicanos no se ponen a la vanguardia en Liga: Jacques Passy

El Campeonato Clausura 2024 del futbol de Costa Rica tiene cinco entrenadores mexicanos, uno más que el nuevo torneo de la Liga MX, en el que cuatro clubes de 18 arrancaron la contienda con un timonel nacional.

El mexicano Jacques Passy, nuevo director técnico de Club de Cuervos en la Kings League Américas, lamenta la trascendencia que con el pasar de las campañas pierden los timoneles tricolores, lo cual atribuye a que no se han renovado para estar a la vanguardia de lo que acontece a nivel internacional.

“Los técnicos mexicanos no se han puesto a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo, es así de sencillo. Podríamos quejarnos de que no hay oportunidades, pero en mi caso, como dueño de un club, no me importa la nacionalidad, yo no quiero técnicos españoles, quiero al mejor con mi presupuesto”, comentó en exclusiva con La Razón el originario de la Ciudad de México, quien también es presidente del Lorca Deportiva de la Tercera División de España.

Héctor Altamirano (Herediano), Juan Francisco Palencia (Sporting), Mario García (Cartaginés), Jorge Manrique (Municipal Grecia) y el naturalizado Andrés Carevic (Alajuelense) son los cinco estrategas mexicanos que intentan guiar a sus respectivos clubes en Costa Rica al título. Manrique asumió el cargo del Municipal Grecia el pasado 22 de enero para sustituir al también mexicano Javier San Román. Miguel Herrera (Tijuana), Ricardo Carbajal (Puebla), Eduardo Fentanes (Necaxa) y Diego Mejía (FC Juárez) son los únicos timoneles tricolores en la Liga MX.

Mi queja en los últimos 10 años en la Liga MX es que cada vez el técnico mexicano está perdiendo más trascendencia y eso me preocupa mucho, es la parte del medio mexicano que más me preocupa

Jacques Passy, Entrenador mexicano

Jacques Passy considera que un buen desempeño de un entrenador mexicano en el extranjero puede abrirle las puertas más fácil en otros proyectos de talla internacional, a diferencia de si están al frente de equipos de Liga MX o de categorías menores.

“Tienes dos opciones si no te convocan a una primera división. La primera es empezar a dirigir segunda división en México, Expansión, la Sub 20 o la Sub 18. Otra es ir al extranjero y te puedo decir que mil veces yo preferiría ir al extranjero. Veo con muy buenos ojos que haya nuevos y jóvenes técnicos, hay un buen núcleo y creo que hoy los que están en la Sub 20, Sub 18 y Expansión tienen un camino poco claro. El futbol internacional te puede llevar a muchas cosas, ve lo que me pasó a mi, generó más atracción para hacer proyectos en Europa que si hubiera dirigido en México”, complementó el extimonel de la selección de República Dominicana.

Jacques Passy estuvo a nada de dirigir en la Liga MX en el 2021, cuando el Atlético de San Luis se iba a convertir en Club de Cuervos. Sin embargo, el proyecto se echó para atrás, siendo ése el último acercamiento serio que tuvo el estratega de 48 años para estar al frente de un equipo de la Primera División.

“En el 2021 íbamos a comprar una Primera División y se iba a convertir en Club de Cuervos en San Luis. Yo estaba nombrado como técnico, el trato nunca se hizo, pues a dos días de cerrarlo San Luis se echó para atrás. Ese acercamiento del 2021 es el último serio de una primera división y desde entonces mi vida ha estado focalizada en Lorca”, contó el también extimonel de Saint Kitts y Nevis.

Por último, Passy manifestó su convencimiento en que Jaime Lozano tiene el perfil que actualmente necesita la Selección Mexicana, tanto por su preparación como por su edad.

“Me parece que se eligió al técnico con el perfil adecuado. Me gusta más el perfil de Jaime Lozano que el de Marcelo Bielsa. El perfil que hoy requiere la Selección Mexicana es un técnico menor de 52 años, de escuela muy moderna, muy analítico, que pueda compaginar con los jugadores. Los futbolistas de las nuevas generaciones no son nada sencillos de compaginar, tienes que estar metido en redes sociales, entender cómo viven, cómo piensan”, concluyó el nuevo DT de Club de Cuervos en la Kings League.