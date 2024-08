¡Terrible! Técnico de equipo de futbol es asesinado a balazos momentos antes de salir a dirigir a su equipo

Julio Aris Leiva, exfutbolista guatemalteco y actual entrenador de la Segunda División de este país, fue víctima de un ataque armado este domingo en donde lamentablemente perdió la vida, justo antes del un partidos que su equipo debía disputar en el noroeste del país.

El técnico de 47 años fue embestido en el departamento de Huehuetenango, a aproximadamente 300 kilómetros de la capital guatemalteca, según informó la Primera División del Futbol de Guatemala.

Aris Leiva dirigía al club Deportivo San Pedro, que tenía programado un partido contra el equipo La Democracia, el cual fue suspendido tras el atentado.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro querido entrenador, el Profesor Julio Aris Leiva. Extendemos nuestras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad de Deportivo San Pedro. Descanse en paz", expresó la liga en un comunicado oficial.

El ataque ocurrió en un restaurante de Huehuetenango, donde el equipo esperaba antes del partido. Las autoridades aún no han revelado detalles sobre el motivo del asesinato.

Aris Leiva ejerció su carrera en el balompié profesional en la máxima categoría del futbol guatemalteco, representando a clubes como Marquense, Xelajú, Petapa, Zacapa y Heredia, entre otros.

🚨ÚLTIMA HORA - FALLĘCE JULIO “EL LOCO” LEIVA, ENTRENADOR DE DEPORTIVO SAN PEDRO



El estratega de "los gallos" de la Primera División, Julio Ariz Leiva, perdió la vida luego de un ataquę armado en la Democracia, Huehuetenango.



“El loco” Leiva y los gallos tenían un encuentro… pic.twitter.com/YKE4pu7CO0 — Eduardo Sam Chun (@SamChun_informa) August 18, 2024

‘Los Gallos’ regresan a casa destrozados por la tragedia

Profunda tristeza y conmoción rodean al equipo de Deportivo San Pedro, pues "Los Gallos" tuvieron que abandonar la zona de Huehuetenango tras el asesinato de su entrenador, Julio Aris Leiva.

Los jugadores, cuerpo técnico y directivos del equipo tomaron el viaje de regreso a casa, marcados por el dolor. Antes de partir, sostuvieron una emotiva charla en la que se compartieron recuerdos y palabras de apoyo tras la trágica pérdida de su líder.

El presidente del club manifestó su postura de no regresar a Huehuetenango para futuros partidos, pues no piensa exponer a su equipo para jugar en una región donde el narcotráfico ha tomado las calles, pues refirió que no vale la pena arriesgar más vidas.

DESTROZADOS 😭😖 con profunda tristeza jugadores, directivos y cuerpo técnico de Deportivo San Pedro emprenden viaje de vuelta tras la tragedia sucedida a Julio el Loco Leiva. Una gran charla tras lo sucedido hoy, FUERZA MUCHACHOS 🙏🏼



🎥 César Mérida#VamosGuate pic.twitter.com/xSy5lmQjTv — @canteranosnet (@canteranosnet1) August 19, 2024

