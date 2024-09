The Undertaker volvería a la WWE, pero sólo con una insólita condición 

The Undertaker es una de las leyendas de la WWE que recientemente le dijo adiós al pancracio. Sin embargo, confesó que existe un único combate que lo haría considerar salir de su retiro.

Mark Callaway, conocido en el ring como The Undertaker, se retiró oficialmente de la lucha libre en 2020, luego de más de tres décadas de carrera en las que consolidó su legado como uno de los luchadores más influyentes en la historia del deporte.

Durante un reciente episodio de su podcast Six Feet Under, The Undertaker compartió que estaría dispuesto a volver al ring para repetir un combate que considera un punto bajo en su carrera. Se trata de la lucha que tuvo lugar en el evento Crown Jewel de 2018 en Arabia Saudita.

La lucha en Crown Jewel no estuvo a la altura de las expectativas, pues de acuerdo con el mismo protagonista, ni él ni sus compañeros tuvieron su mejor noche, y ahora, años después, sigue siendo uno de los momentos de su carrera del que no se siente orgulloso.

"Pensarías que con toda la experiencia involucrada en ese combate podríamos haberlo hecho con los ojos cerrados. Ese podría ser el único combate por el que saldría de mi retiro, si lo hiciéramos de nuevo. Sólo para ver si podríamos superar lo mal que fue la primera vez que lo hicimos", comentó el luchador.

