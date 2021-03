TIGRES: André-Pierre Gignac confiesa que vive mejor en México que en Francia

André-Pierre Gignac es, sin duda, uno de los mejores futbolista extranjeros que han llegado al balompié mexicano, por su gran calidad y su olfato goleador.

El atacante francés confesó que México le da una calidad de vida tan buena, que no tendría si todavía jugara en la liga de su país natal, por lo que está cómodo en Tigres.

"Pedí la ciudadanía mexicana, todavía no tengo los papeles, los estoy esperando. Quiero ser igual que mis hijos, tienen la doble nacionalidad, son franco-mexicanos. Podría quedarme vivir en México, aquí es una calidad de vida que no puedo tener en Francia", dijo.

Con los Tigres de la Universidad Autónoma de México, André-Pierre Gignac, ha tenido un paso excepcional, donde incluso se convirtió en el máximo goleador del club.

¡Ganaron los @tigresoficial! ⚽🙌



Doblete de Gignac, gol de Edu Vargas, debut en la Liga BBVA MX para Leo Fernández con los felinos. ⚽



¡Noche redonda para la U de Nuevo León! 🐯



⚡ 0-3 🐯#TusGuard1anes2020 | #FuerzaRayos | #EstoEsTigres pic.twitter.com/dgNxiBnuA1 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 25, 2020

André-Pierre Gignac no regresaría al futbol de Francia

Ante la posibilidad de regresar a la Ligue 1, con el Olympique de Marsella, el galo confesó que no podría, pues Darío Bendetto, actual ariete del club francés, atraviesa por un gran momento.

"No, como jugador es imposible. Lo digo con toda sinceridad, no me necesitan. Juega Darío Benedetto. Me gusta. Tiene un pie derecho excepcional y un pie izquierdo también excepcional", aseguró.

