TIGRES: Los felinos le ganarían al América el fichaje de una joya de la Liga MX

Los Tigres de la UANL están a punto de ganarle un fichaje al América, pues tienen en la mira a Israel Reye, jugador del Puebla, y para ficharlo deberán pagar su cláusula de rescisión.

Los felinos deberán activar la clausura, debido a que La Franja no estaría interesada en negociar por el jugador y ese fue una de las causas por las que las Águilas no pudieron fichar al defensor, pues a pesar de la insistencia los Camoteros no cedieron en las negociaciones.

Si los Tigres quieren al defensa de 22 años de edad deberán pagar cerca de seis millones de dólares. Solo equipos con la posibilidad de pagar tal suma de dinero podrían comprar a Israel Reyes.

¡Gracias a Dios muy feliz por poder anotar mi primer Gol con @miseleccionmx 🙌🏼🇲🇽¡. https://t.co/cRHsGaGvmO — Israel Reyes romero (@IsraelReyesrom1) June 12, 2022

Tigres perdería a Carlos Gónzalez

Los Diablos Rojos del Toluca siguen buscando a un centro delantero letal y tras las negativas del uruguayo Edinson Cavani, el holandés Luuk de Jong y el colombiano Radamel Falcao, las negociaciones regresaron por Carlos González.

Aun no es un "no" rotundo de parte de Radamel Falcao al Toluca, pero "El Tigre" está escuchando otras ofertas y se filtró que el América también lo pretende y al cafetalero le interesaría más llegar a Coapa.

Carlos González es un futbolista que a Nacho Ambriz le agrada demasiado y desde antes de que surgieran todos los rumores de los centro delanteros con pasado Europeo, el entrenador solicitó los servicios del paraguayo.

El paraguayo tiene prácticamente arreglado su pase al Toluca y solamente falta que ase haga oficial, pues desea más minutos en el terreno de juego y con los Diablos llegaría como titular.

En Tigres saben que el futbolista era un cambia que revolucionaba al equipo, pero también desean que tenga más minutos y, por lo mismo, decidieron que cambiara de colores.

