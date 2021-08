TIGRES: Miguel Herrera explota con sus jugadores tras caída en la Leagues Cup

La eliminación de Tigres a manos del Seattle Sounders en la Leagues Cup caló hondo en Miguel Herrera, entrenador de los felinos a partir de esta temporada.

Ante ello, el experimentado director técnico lanzó un fuerte mensaje y advertencia hacia los futbolistas de la escuadra regiomontana, que perdió 3-0 frente al equipo de la MLS.

Foto: Captura de Twitter

Las fuertes declaraciones del "Piojo"

"Si no hay intensidad, jugaré con los que sean intensos. El que no corra en este equipo, no jugará, si queremos que el equipo sea dinámico, tenemos que correr", aseveró el timonel de los Tigres ante los medios de comunicación.

Además, el "Piojo" hizo énfasis en que al duelo de cuartos de final de la Leagues Cup mandó a la cancha a jugadores con experiencia en su mayoría, por lo que criticó el accionar de Tigres en la cancha del Lumen Field.

"El equipo que se presentó en la cancha, hay dos jóvenes nada más, no es de que teníamos chavitos, el equipo debió mantener un mejor ritmo, mejor orden", agregó.

Hasta el momento, Herrera Aguirre registra una victoria, un empate y dos derrotas en cuatro partidos al frente de Tigres, cuyo próximo encuentro es el viernes 13 de agosto, cuando visite al Puebla en la Jornada 4 del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX.

