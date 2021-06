TIGRES: ¡OFICIAL! Estrella del club será flamante refuerzo en Juegos Olímpicos

Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León también aportarán a uno de sus futbolistas de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

De acuerdo con el presidente de la Federación Francesa de Futbol (FFF), ya es un hecho que André-Pierre Gignac será parte del equipo galo que acuda a la magna justa.

¡Ganaron los @tigresoficial! ⚽🙌



Doblete de Gignac, gol de Edu Vargas, debut en la Liga BBVA MX para Leo Fernández con los felinos. ⚽



¡Noche redonda para la U de Nuevo León! 🐯



⚡ 0-3 🐯#TusGuard1anes2020 | #FuerzaRayos | #EstoEsTigres pic.twitter.com/dgNxiBnuA1 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 25, 2020

Por otro lado, aclaró que Florian Thauvin no está considerado para el evento, al menos de momento, pues no estaba en la prelista, aunque no está del todo descartado.

"Sí, Gignac es oficial. Lo de Thauvin es nuevo porque hemos obtenido el visto bueno de la FIFA y del COI para tomar a jugadores más allá de la prelista de 50 entregada", dijo en entrevista con AFP.

te puede interesar CRUZ AZUL: Tigres, a punto de robarse a una las estrellas de La Máquina

GIGNAC SE MEDIRÁ ANTE MÉXICO

Gignac formará parte de la selección de Francia que se medirá ante México en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Por México, los refuerzos serán los futbolistas del América Henry Martín y Guillermo Ochoa, además de Luis Romo.

rmp