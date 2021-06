TIGRES: Miguel Herrera no descarta llegada de otro fichaje estrella

El técnico Miguel Herrera ya dirigió su primer entrenamiento en los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de cara al Apertura 2021 de la Liga MX y al terminar brindó una conferencia de prensa.

Ahí, el Piojo dio a conocer que el equipo no se cierra a la contratación de un jugador más para reforzarse para el próximo torneo.

“Si al final de cuentas encuentras en último momento a un jugador que te hace falta y llega, bienvenido, no puedes agarrarte tú antes de que te den herramientas, entonces, trataremos de tenerlo lo antes posible, si se pudiera antes de la pretemporada, o sobre ella, sobre la parte física, sería buenísimo”, dijo en conferencia de prensa.

Además, aseguró que ningún jugador del equipo tiene su lugar asegurado y fiel a su estilo, jugarán los que mejor anden en los entrenamientos previos a sus partidos de la Liga MX o cualquier competición que dispute el equipo regiomontano.

"La competencia ya está entre los 24, 25 o 26 jugadores que quiero tener en mi equipo. A mí no me importa de dónde son o cómo se llaman. Quiero tener a los once mejores en mi perspectiva de entrenamiento, cómo los veo en la semana y en el partido. Saltarán los once mejores y si hay uno que no cumple eso, buscaré al que esté mejor”, agregó.

TAHUVIN NO TIENE EL LUGAR SEGURO EN TIGRES

Asimismo, afirmó que Florian Thauvin no tiene garantizado su lugar, pese a que llegó como la bomba del verano para el equipo neoleonés.

“Buscaremos llegar antes de la pretemporada al futbol, para ya ver la competencia interna en el grupo. Por eso la llegada de Florian en estos días era para que trabajara y se conociera con el grupo y tenerlos listo para la pretemporada”, dijo.

