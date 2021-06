Miguel Herrera aboga por "Chicharito" y pide que lo lleven al Tricolor

Pese a su gran arranque con el Galaxy de Los Ángeles en la MLS, Javier "Chicharito" Hernández no ha sido considerado en la Selección Mexicana, por lo que Miguel Herrera salió en su defensa.

El nuevo entrenador de Tigres, quien dirigió al "Chicharito" durante su etapa como seleccionador entre 2013 y 2015, considera que Gerardo Martino debe convocar al goleador tapatío al Tricolor.

¿Qué dijo el "Piojo" Herrera al respecto?

"Así son todos los delanteros, no conozco a uno que no haya caído en ese bache de no ser el goleador. Javier ha demostrado que ya encontró ritmo y puede ser un goleador importante. Para mí debería ser considerado en Selección", comentó Miguel Herrera en entrevista con el programa "Ahora o Nunca" de ESPN.

Hernández Balcázar no es contemplado por el "Tata" desde septiembre de 2019, cuando se puso por última vez la camiseta de la Selección Mexicana en un amistoso ante Estados Unidos en el que jugó 87 minutos y anotó un gol.

"Javier tuvo un bache como lo puede tener cualquier delantero del mundo, pero de repente en México se nos olvida muy rápido que es el máximo goleador de la Selección; es un tipo muy profesional que se mata en la cancha", agregó Herrera Aguirre.

¿Cuántos goles ha anotado "Chicharito" con México?

Desde su debut con la Selección Mexicana en septiembre de 2009, Javier Hernández registra 52 tantos en 109 compromisos.

Después del atacante surgido de Chivas, se encuentran en dicho rubro Jared Borgetti (46), Cuauhtémoc Blanco (38), Luis Hernández (35) y Carlos Hermosillo (34).

EVG