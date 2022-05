Dolido por la dramática eliminación de Tigres ante Atlas en las semifinales de la Liga MX, Miguel Herrera, director técnico de los felinos, reconoció su error en la posible alineación indebida de los norteños ante los rojinegros en el duelo efectuado en el Estadio Universitario.

"Error mío completamente, desconcentración. Estaba pensando en los goles, ya tenía yo el cambio en la cabeza y Hugo vino y me dijo que no podía más que le dolía mucho la espalda de un golpe y bueno, responsabilidad 100 por ciento mía", respondió el "Piojo" Herrera en la conferencia de prensa postpartido.

En alusión al desenlace de la semifinal contra La Academia, el "Piojo" exaltó la entrega de sus dirigidos y lamentó que se hayan quedado a tan poco tiempo de lograr la remontada.

"Es obvio que estamos tristes, cabizbajos, una gran actitud de los muchachos, entrega; así es el futbol, desafortunadamente no nos alcanzó", subrayó.

Diego Cocca felicita a Tigres

Tranquilo y contento por el pase a la final del Atlas, Diego Cocca, estratega de la escuadra tapatía, reconoció el segundo tiempo de los Tigres y también felicitó a los aficionados y jugadores de la entidad norteña.

"Me sacó el sombrero con el equipo, con la afición, no dejaron de creer nunca y creo que tuvieron su premio. Ahora, después, nosotros también y el premio para mis jugadores es ése, no dejar de creer, no bajar los brazos nunca. Fue un partido muy raro, impresionante, mis felicitaciones a Tigres", comentó el timonel argentino ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al juego en el "Volcán".

La escuadra jalisciense está a la espera del ganador de la eliminatorio entre Pachuca y América, de la cual saldrá su rival para la final del Clausura 2022.

En caso de que avancen los Tuzos, el Atlas sería visitante en el partido de vuelta debido a que los hidalguenses acabaron la fase regular como líderes. Si las Águilas obtienen su boleto, los rojinegros cerrarían la final como locales en el Jalisco, pues terminaron terceros de la clasificación, una posición arriba de los de Coapa.

