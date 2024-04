Tigres vs Columbus Crew, cuartos de final Concachampions | en qué canal pasan el partido de vuelta y a qué hora verlo

Tigres enfrenta al Columbus Crew en la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions y lo hace con la misión de hacer un mejor partido que en la ida, en donde dejaron ir la victoria y terminaron empatando 1-1.

Los felinos intentarán hacer pesar el Estadio Universitario, mejor conocido como El Volcán, para obtener el boleto a semifinales de la Concacaf Champions Cup, en donde podría haber semifinal regia si Monterrey vence al Inter Miami de Lionel Messi.

Tigres debe mostrar una mejor cara de la presentada en los últimos dos cotejos, pues además del empate ante el club de la MLS vienen de una derrota por goleada ante los Tuzos del Pachuca.

🇫🇷 El 10 está listo… pic.twitter.com/o2ox3dBDkW — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) April 8, 2024

El gol de visitante es importante en la serie y gracias al conseguido en el campo del Columbus tienen la ventaja. El empate sin goles le da el pase al club de la UANL, pero deben cuidar no recibir gol, pues igualar 1-1 manda el duelo a tiempos extra.

Empate 2-2, 3-3, etc le da el pase al club de la Major League Soccer. La victoria por cualquier marcador le da el pase a los Tigres.

¿Dónde ver el Tigres vs Columbus Crew, Concachampions?

El Tigres vs Columbus Crew, partido de los cuartos de final de vuelta de la Concachampions, inicia el martes 9 de abril a las 18:45 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Fox Sports.

Siboldi cree queTigres tiene la eliminatoria más complicada

Antes del partido el técnico de los Tigres Robert Dante Siboldi habló ante los medios de comunicación sobre el partido que sus pupilos tendrán ante el Columbus Crew en la Concachampios, compromiso al que calificó como el más complicado.

“Siento que nos tocó el rival difícil, no sé si el más fuerte, pero de los cuatro sí creo. El rival que le tocó a Pachuca no estuvo en su nivel, no compitió; contra América también el rival no creó competencia; Rayados le tocó el Inter (Miami), es competitivo, peleó y tuvo que dar vuelta a un marcador”, dijo el estratega en conferencia.

En otro orden de ideas, el timonel de los Tigres habló sobre la competencia que hay entre la Liga MX y la MLS, que constantemente batallan por saber qué liga tiene los mejores equipos y la Concachampions, además de recientemente la Leagues Cup, son los torneos para medir los niveles.

“La evolución está siendo marcada, se está reflejando cada temporada, a nivel de clubes puede ser que todavía sigamos un escalón encima del nivel del torneo de Liga MX con la MLS, pero cada día se hace más complicado, los equipos se refuerzan con mejores jugadores”, indicó.

aar